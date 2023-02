Surprenants mélanges de saveurs

Le mélangeur de comptoir rend possibles les mariages de saveurs les plus fous, que ce soit pour concocter un potage, un smoothie, une tapenade ou une sauce qui surprendra vos papilles.

Efficace comme un ninja

Photo tirée du site canadiantire.ca

Avec son moteur de 1400 watts, sa commande de vitesse variable, son extracteur de nutriments, ses six programmes prédéterminés et ses trois récipients conçus pour une même base, le mélangeur électrique et robot culinaire Ninja Foodi Power broie et hache les aliments pour préparer des boissons frappées, de la soupe et même de la pâte.

canadiantire.ca > 259,99 $

Inspirante couleur hibiscus

Photo tirée du site KitchenAid.ca

Ce mélangeur K400 dévoile la couleur de l’année 2023 de KitchenAid : le fuchsia éclatant de l’hibiscus. En plus d’égayer le comptoir, ce petit électroménager transforme les ingrédients les plus fermes selon la texture désirée, démarre en douceur, puis se nettoie facilement en raison d’un cycle d’autonettoyage simple à utiliser. Le pichet de 56 oz et son couvercle vont également au lave-vaisselle pour encore plus de commodité.

kitchenaid.ca > 299,99 $

Un ouragan dans un récipient

Photo tirée du site linenchest.com

Le moteur de 1677 watts du mélangeur Hurricane de Cuisinart accomplit de lourdes tâches de façon silencieuse, en raison de son socle double paroi en plastique. Il suffit d’appuyer sur une touche pour atteindre la haute vitesse, la basse vitesse, créer des impulsions, obtenir une boisson fouettée ou broyer de la glace. L’appareil détecte la charge ajoutée dans le récipient de 1,8 litre et adapte sa vitesse pour obtenir des résultats constants.

linenchest.com > 299,99 $

Top chrono

Photo tirée du site boutique1101.com

Le Vitamix Ascent A2500 est doté d’une molette pour régler l’intensité de 1 à 10, de trois programmes prédéfinis (smoothies, soupes chaudes et desserts glacés), d’un puissant moteur de 1640 watts et d’une minuterie indiquant le temps pendant lequel les ingrédients sont mélangés. Ainsi, il est possible de créer des recettes ultra-personnalisées et bien précises.

boutique1101.com > 769,95 $