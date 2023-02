Tempête à Québec: les cégeps ferment... mais les écoles restent ouvertes

Les cégeps de Québec sont fermés vendredi en raison de la neige et de la poudrerie alors que des écoles primaires et secondaires sont ouvertes, une décision qui suscite beaucoup de critiques et de questions sur les réseaux sociaux.

Les cégeps Limoilou, Garneau, Sainte-Foy et Lévis ont tous annoncé vendredi la suspension de leurs cours en présence en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les écoles primaires et secondaires des centres de services de la Capitale et des Découvreurs sont toutefois ouvertes.

La situation pour le moins inusitée suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, où plusieurs remettent en question cette décision.

Des parents soulignent par ailleurs que la grève de 85 chauffeurs d’autobus, déclenchée hier, rend encore plus difficile la circulation aux abords de plusieurs établissements puisque des parents sont forcés d’aller reconduire eux-mêmes leur enfant à l’école.

De leur côté, les élèves du centre de services des Premières-Seigneuries et des Navigateurs sont en journée pédagogique aujourd’hui, mais les écoles demeurent ouvertes pour les élèves inscrits au service de garde.

Aux Navigateurs, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation aux adultes sont fermés pour la journée.

PRUDENCE SUR LES ROUTES | Les conditions routières sont très difficiles ce matin à Québec. Visibilité réduite et nulle sur l’ensemble du réseau routier. @tvanouvelles @tvaqc pic.twitter.com/89uzQvinE2 — Marc-André Boulianne (@MarcandreBouTVA) February 17, 2023

Plusieurs écoles privées ont aussi décidé de fermer leurs portes pour la journée, comme le Séminaire Saint-François, le Collège Champigny, l’Académie Saint-Louis, l’École des Ursulines et l’Institut Saint-Joseph.

