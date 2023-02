The Storyville Mosquito: une fresque inspirée de l’énergie de Chaplin

Quinze artistes sur scène, des marionnettes, des décors, des musiciens et un film tourné et projeté en direct : Kid Koala transporte son spectacle, The Storyville Mosquito, trois soirs au Diamant.

Après Montréal, Abu Dhabi, l’Allemagne, la Suède, le Danemark, Toronto, San Francisco et Taiwan, c’est au tour de Québec d’accueillir, les 22, 23 et 24 février, cette fascinante fresque.

The Storyville Mosquito raconte l’histoire d’un jeune moustique qui quitte sa petite ville de campagne pour aller chercher gloire et fortune dans une grande ville. Son rêve ? Jouer dans l’un des plus grands groupes de musique de tous les temps.

L’idée de ce spectacle multimédia a pris forme après la tournée Nufonia Must Fall. Une création dans la même forme avec des marionnettes, un quatuor à cordes, des caméras, et basée sur son roman graphique du même nom. Un spectacle qui a été joué durant quatre ans dans cinq continents.

« On a tellement eu de plaisir. Les artisans m’ont demandé, à la fin de la tournée, s’il était pour y avoir une suite à cette aventure. Je leur ai parlé de ce personnage de moustique que j’avais en tête depuis 2003. Je leur ai montré le storyboard et il y avait quelque chose à faire avec ça », a relaté, lors d’un entretien, le DJ et créateur de 48 ans, qui vit à Montréal.

Sur scène, 15 interprètes manipulent des marionnettes, filmées dans des décors miniatures et avec un trio à cordes qui créent, en temps réel, la trame sonore d’un film d’animation projeté sur un écran géant.

Chorégraphie

« C’est une chorégraphie très élaborée. Il faut être attentif à ce que tout le monde fait sur scène. C’est comme être 15 sur une planche de surf. On a énormément de plaisir à faire ça et surtout à y arriver. C’est un spectacle qui est très près de mon cœur », a indiqué celui qui sera au piano et derrière les tables tournantes.

Kid Koala précise qu’il n’y a pas de dialogue dans ce spectacle qui s’adresse à toute la famille. Une idée liée à un souvenir d’enfance.

« J’avais 6 ou 7 ans. C’était à Vancouver où j’ai grandi. Ma mère voulait que l’on regarde un film en famille avec les grands-parents. Ça ne m’intéressait pas. J’avais plus envie de jouer avec mes blocs Lego », a-t-il raconté.

Ce film, c’était Les temps modernes de Charlie Chaplin.

« Ça commence. C’était vieux et en noir et blanc. C’était loin, disons, des films de Star Wars. Et tout à coup, après cinq minutes, j’étais embarqué dans ce film avec des moments où trois générations riaient en même temps et aux mêmes endroits. Il s’est passé quelque chose dans ma tête. J’ai eu envie de recréer cette énergie avec des rires et des larmes », a-t-il confié.