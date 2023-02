Un grand mouvement de solidarité pour la première édition du TriaDon Michel-Sarrazin

La Fondation Michel-Sarrazin a tenu sa première édition du TriaDon, le 11 février dernier, au Centre de glaces Intact Assurance. Des gens motivés et investis ont pris part au défi en marchant, courant ou patinant pour soutenir les personnes atteintes de cancer incurable et leurs proches. Les participants et la générosité des supporteurs ont permis d’amasser un montant de 50 650$. L’argent récolté lors du TriaDon servira au financement de l’œuvre Michel-Sarrazin, qui repose à 60 % sur les dons de la communauté. Cette première édition marque un pas important et démontre la solidarité des gens de Québec envers cette cause si importante. La Fondation Michel-Sarrazin a également confirmé la tenue d’une deuxième édition pour 2024.