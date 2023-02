GRENIER, Gisèle Rochette



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 1er février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dans la douceur madame Gisèle Rochette, épouse de feu monsieur Louis Grenier, notaire honoraire. Elle était la fille de feu M Emilien Rochette et de feu Thérèse Simard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 22 février 2023 de 18h à 21h au centre commémoratifà compter de 13h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial, rue de Fargy. Madame Rochette laisse dans le deuil : ses enfants : Martin (Édith Lauzière), Céline (Nuno Barbosa) et Jean-François ; ses petits-enfants : Michèle, Alexandre (Geneviève Fortin) et Élise Grenier (Anthony Proulx) ; ses arrière-petits-enfants Maude et Camille Grenier, Samuel et Louis Proulx, ses sœurs : Denise (feu André Cossette), Claire (Gilles Breton), Monique (feu John Zegers), Céline (feu René Gauthier) ; son beau-frère Claude Robitaille (feu Michelle Rochette) ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(es). Elle était la sœur de feu : Jacqueline Rochette (feu Lucien Bélanger), Jean-Pierre Rochette (feu Hélène Turcotte), André (feu Denise Thibault), Françoise (feu Jacques Chabot), Jacques (feu Andrée Rochette) et Sœur Louise Rochette, carmélite. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.