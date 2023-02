BÉLANGER, Nicole



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Nicole Bélanger, survenu à Québec le 14 janvier 2023, à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Paul Bilodeau, la fille de feu Germaine Latulippe et de feu Adrien Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Marylène Morency), Annie (Claude Leclerc) et Sonia (Joël Caron); ses petits-enfants : Jonathan, Jade et Mathis; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son fils Daniel ainsi que ses frères : Marcel et Raymond. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC) H1N 9Z9, téléphone : 1 888 768-6669. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.