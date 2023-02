Jean-Luc Grondin





À son domicile de Mont-Saint-Hilaire, à l'âge de 84 ans, le 12 janvier 2023, est décédé subitement monsieur Jean-Luc Grondin, fils de feu Lorenzo Grondin et de feu Cécile Mathieu.Jean-Luc Grondin naît le 20 novembre 1938 à Saint-Gédéon-de-Beauce. Passionné de nature et attiré par les arts, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Québec. De 1964 à 1974, il travaille comme technicien en arts appliqués au jardin zoologique de Québec. À partir de 1974, il se consacre entièrement à la peinture d'oiseaux. Son talent et son habileté à représenter le mouvement dynamique des oiseaux lui permettent d'acquérir une réputation internationale. Ses tableaux sont exposés dans différentes villes et capitales du monde entier comme Ottawa, Toronto, Londres, Paris, Bonn, Tokyo et Osaka. L'Association des biologistes du Québec lui décerne une médaille d'excellence en 1983. En guise de reconnaissance pour son œuvre, la ville de Stoneham-Tewkesbury inaugure, en 1990, la bibliothèque municipale Jean-Luc Grondin,Il laisse dans le deuil son conjoint Michel Poitras, sa sœur Danielle Grondin, son frère Michel Grondin (Juette), son frère Gaston Grondin (Luce), ses beaux-frères Pierre Poitras (Marlène) et François Poitras (Michelle) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital Honoré-Mercier pour les bons soins prodigués et leur compassion, ainsi que tout spécialement le Dr M-A. Aubin de l'hôpital Sacré-Cœur de Saint-Hyacinthe pour son soutien.