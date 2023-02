BOLDUC, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rachel Bolduc, épouse en premières noces de feu Damien Nolet et en secondes noces de feu Lucien Rousseau, fille de feu Irenée Bolduc et de feu Agathe Perreault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Claire Tremblay), Richard, Pierre (Danielle Savoie); ses petits-enfants: Maxime (Andréanne Leclerc Bonnier), Jean-Christophe (Kim Prémont) et Claude Marie; et ses arrière-petits-enfants: Charlie et Zack. Elle était la soeur de feu Anita (feu Pierre-Yves Nolet) et de feu Renée (feu André Picard). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Nolet: Gaston Cloutier (feu Gaétane), Louise (Marcel Plante), Côme (Alice Boilard), Pierrette Asselin (feu Ulric), Pauline Tousignant (feu Normand), Céline (feu Raynald Guay) et Simon (Carole Moreau); la famille Rousseau; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel extraordinaire du Pavillon Sekoïa à Lévis et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 25 février à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".