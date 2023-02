GAGNON, Jean-Claude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Claude Gagnon, retraité de la papetière Daishowa, survenu à son domicile le 14 février 2023, à l'âge de 87 ans, époux de dame Dorothée Croteau. Il était le fils de feu Philippe Gagnon et de feu Irène Gingras. Il demeurait à Québec (arrondissement Limoilou).La famille vous accueillera aude 11h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Dorothée; ses enfants : Joanne (Bruno Gagné), René, Lynda (Daniel Savoie), Marie-Claude (Martin Lemieux) et Lynda Vallée (Réjean Moreau), leur fille Audrey Moreau; ses petits-enfants : Jonathan Gagnon Ruel (Annie-Claude Bérubé), Mélanie Gagnon Ruel (Steve Donnely), Jolanne Gagnon (William Lavoie), Jessy Gagnon, Joé Gagnon, Tanya Gagnon Rochon (Benoît Vaudry), Antony Gagnon Savoie, Erika-Jane Gagnon (Dominic Lejeune), Lisy-Ann Gagnon, Christopher Gagnon; ses arrière-petits-enfants : Charlie-Rose, Olivier, William, Elly et Caleb; sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Lauraine (Rémy Drouin) et Gisèle Carrier (feu Philippe Gagnon) ainsi que plusieurs nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, téléphone : 514-259-3422, 1-800-361-3504, www.diabete.qc.ca