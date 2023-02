JEAN, Monique



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 14 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Monique Jean, fille de feu Adrien Jean et de feu Alphéda Pineault. Elle demeurait à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses filles : Martine (Alain Vachon) et Janique (Joël Noël); ses petits-enfants : Mikaël, Christopher, Annie-Pier et Olivier ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Rose, Billie, Peyton, Adalyn et Viktoria. Elle laisse également dans le deuil ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine St-Désiré ainsi que les médecins et le personnel soignant de l'Hôpital de Thetford Mines.