LEFEBVRE, Wilfrid

La tristesse d'avoir perdu notre père nous incombe en ce jour…Il y a des mots que l'on ne voudrait jamais écrire. Et celui-ci en fait partie.Nous avons l'affliction de vous faire part du décès de notre valeureux papa, monsieur Wilfrid Lefebvre, le 7 février 2023. Il s'en est allé paisiblement dans son sommeil à l'âge vénérable de 104 ans 8 mois et demie, à son domicile. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Gilberte Giguère ainsi que son premier né de la fratrie, son fils Michel. Sont également dans le deuil ses filles : Lisette (feu Serge Juneau), Francine et Chantal. Ses fils : Pierre (Marylynn Duplain), Denis (Jeane Paquet). Ses petits-fils et leurs conjointes ainsi que ses arrière-petits-enfants qui ont eu le plaisir de le connaitre. Ses nièces et neveux et des amis proches. Il va renouer au ciel avec ses parents Émile Lefebvre et Andréa Loupret, son frère Paul-Émile et sa sœur Mathilde. Petit, il avait imaginé sa destinée exaltante et riche d'expériences à l'image de ce qu'il était. Son désir de construire sa belle et longue vie telle qu'il la concevait a été exaucé à travers sa famille, son travail, sa retraite, et ce dans ses différents rôles auprès des gens. Proche de la terre, discret et patient, il aimait partager des moments simples et heureux avec les siens et les amis. Pour ses 104 ans, il a eu le bonheur de recevoir un message du gouvernement de Monsieur Legault et il en était très honoré. Tous ces bons moments resteront scellés dans nos mémoires et nos cœurs. Nous sommes sereins car nous le savons en paix, diffusant tout autour de lui son aura unique, sa bonté et son dévouement. Nous savons qu'il préférait que nous célébrions sa vie bien remplie et accomplie. Alors c'est dans cet esprit que nous organisons ses funérailles. La famille vous accueillera pour recevoir les condoléancesde 12h30 à 13h30 auIl salue toutes les personnes qui l'ont croisé sur sa longue route terrestre. De plus, il offre un merci spécial à tous ceux et celles qui l'ont accompagné et soutenu tout au cours de son parcours. La famille a confié monsieur Lefebvre au