TREMBLAY, Denise



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 20 janvier 2023, à l'âge de 65 ans et 3 mois, est décédée madame Denise Tremblay, fille de feu madame Jeannette Racine et de feu monsieur Clément Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 13 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie Martel; ses frères et soeurs: Lise (Michel Verrault), Paul (France Cossette), Pierre (Louise Dupéré), Feu Michel et Denis; ses neveux et nièces: Julie (Gaétan), Cindy (Duncan), Mathieu (Stéphanie), Simon (Esther), Marie-Claude (Matthew) et Virginie (Jean-Philippe), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Merci pour tout à l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'au personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués. Si vous désirez, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer, à l'adresse suivante: www.cancer.ca.