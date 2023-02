MORISSETTE, Louise



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 9 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Louise Morissette, épouse de feu monsieur Claude Cadoret, fille de feu dame Cécile Berthiaume et de feu monsieur Joseph Morissette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Frédéric (Julie Lavallée); ses petits-enfants : Marilou (Antoine Hennebert) et Xavier; ses frères et sœurs : Nicole (Yves Dion), Rita (Robert Noël), Claude (Nathalie Robitaille), Denis (Guy Fitzback); ses neveux et nièces : Julie Noël (Sébastien Ouellet), Marie-Ève Noël (Hugues Lafleur), Mathieu Morissette-Dion (Marianne Fillion); son beau-frère Marc Cadoret (Carole Guay et leur fils Yannick) ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces et ses ami(e)s du Jardin de la Noblesse. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués à Louise. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 24 février 2023, de 19h à 21h et, de 9h à 11h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille.