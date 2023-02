DESCHÊNES, Jeannine



Lundi le 30 janvier de l'année 2023, à l'Hôpital St. Mary de la Côte-des-Neiges à Montréal, est décédée Jeannine Deschênes, conjointe de feu Jean-Baptiste Girard. Elle laisse dans le deuil sa fille Manon Girard, ses petits-enfants Anick Desjardins, Alexandre Desjardins (Kathleen), ses arrière-petites-filles Mylan Mazza et Mia Desjardins. De plus, Mme Jeannine Deschênes laisse aussi dans le deuil ses frères, soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux. L'exposition aura lieude 9h30 à 13h30 au complexe :