VANDRY, Yvon



À Québec, le 10 février 2023, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédé monsieur Yvon Vandry. Il était l'époux bien-aimé de madame Nicole Lachance. Il était le fils de feu madame Jeanne Bérard et de feu monsieur Henri Vandry. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés : Claudine (Martin Chouinard) et Martin (Annie Turcotte); ses petits-enfants qu'il chérissait tant : Samuel Leclerc Vandry (Ann-Frédérik), Sarah-Jeanne Vandry (Félix), Guillaume Chouinard (Emy) et Emily Chouinard. Il laisse également dans le deuil son frère André (Monique Carrière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance : Gisèle (Roland Asselin), Rolande, Colette (feu André Grenier), feu Michèle (Richard Bergeron) et son amie Odette Ferland et Jean Guy (Francine Pelletier). Il laisse aussi dans le deuil son ami très spécial Yvon Turcotte (Henriette), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, particulièrement ses grands chums de l'atelier École Rondo depuis 40 ans, Lise et Ronald, Jean-Jacques, Pauline, Jocelyn, Daniel et bien d'autres, sans oublier ses anciens collègues de travail comme facteur. La famille a confié monsieur Vandry au :La famille recevra les condoléances le jeudi 23 février de 18h à 21h etde 10h à 13h.La famille tient à remercier père Claude Gosselin pour son soutien moral durant les derniers mois de sa maladie. Un merci spécial également au Docteure Virginie Croteau et à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Merci aussi à mes voisins qui durant ses nombreuses années sont devenus de très bon amis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca/fr/).