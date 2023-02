Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La reine du rock au Québec

Tina Turner, Heart, Marjo, Joan Jett, Cher, Lady Gaga, les Cranberries, Alanis, les Rita et ajoutez-en encore, la cour ne sera jamais pleine : la liste des grandes voix féminines couvertes dans la revue musicale Queens of Rock d’Elyzabeth Diaga a de quoi faire saliver les amateurs de rock et de nostalgie. Après un an à séduire Las Vegas au Mosaic on the Strip, où les critiques ont été élogieuses, la chanteuse québécoise revient à la maison.

► Où : Ce soir au Théâtre Capitole de Québec et au Casino de Montréal les 24 et 25 février.

—Cédric Bélanger

Sortez-moi d’ici!

Insectes, chaleur accablante, reptiles, camping à la belle étoile, défis physiques éreintants... ce n’est pas simplement les candidats de Sortez-moi d’ici ! qui sont mis à l’épreuve ; les téléspectateurs vivront eux aussi des sensations fortes avec le nouveau rendez-vous dominical de TVA. Dix campeurs – dont Nathalie Simard, Colette Provencher, Jean-François Mercier et Livia Martin – dès ce soir dans la jungle costaricaine pour la nouvelle compétition télévisuelle dont on ressort de chaque épisode essoufflé... mais en en redemandant. À voir absolument.

► Où : Demain, 18 h 30, à TVA

—Bruno Lapointe

Romandamour

Ce n’est pas un roman d’amour ordinaire. En fait, c’est plutôt un roman qui porte sur l’amour dans toutes ses confusions, ses coups durs de la routine et ses rêves secrets. Amélie Dumoulin propose ici une œuvre collage dans laquelle l’héroïne – qui se retrouve maman de trois enfants lorsque sa meilleure amie meurt dans un accident de la route – se moque gentiment des romans Harlequin, se crée une romance textos et tente de survivre à l’impensable en rédigeant un journal intime de lettres à sa confidente disparue.

► Où : Aux éditions Québec-Amérique

—Sarah-Émilie Nault