Aimer le hockey

Lorsqu’ils gagnent, je suis content. Lorsqu’ils perdent, je m’en balance un peu. Quand ils repêchent en chaudron, je les méprise. Lorsqu’ils rendent de beaux hommages, je reconnais leur grande classe. S’ils négligent des Québécois, je viens en beau fusil.

Mais je ne suis pas un partisan du Canadien de Montréal. Présentement, mon joueur préféré dans la NHL joue à Boston et il s’appelle Patrice Bergeron. Mais, surtout, j’adore le hockey depuis ma naissance et même avant.

En regardant un match, j’apprécie et observe les deux équipes. J’aime suivre des rencontres n’impliquant pas Montréal.

Par ailleurs, quand les gars de Martin St-Louis jouent bien, je suis pleinement conscient que ça égaye une grande partie du Québec. On dirait que ça va mieux dans notre bled. Et je suis réjoui lorsque je vois réussir des Suzuki, Caufield, Guhle et que des jeunes commencent à s’identifier à eux. Ça m’a fait chaud au cœur à la fin de la soirée, mardi, alors que Jonathan Drouin est sorti du match avec trois passes, une première étoile et une belle vague d’amour du public.

SUR LA GLACE

J’adore le hockey. À 66 ans, je joue encore même si je n’avance plus sur la glace, j’ai couvert les activités des Canadiens pendant près de 25 ans à la télévision, je donne encore des cliniques de hockey, j’ai coaché des jeunes pendant sept ans. Pour moi, c’est le plus beau sport d’équipe, le plus rapide et le plus spectaculaire.

Et le hockey enseigne la vie. On y apprend l’accomplissement, mais aussi la solidarité, la complicité, l’adversité. On vit la victoire et il nous est enseigné à accepter la défaite. On garde des souvenirs impérissables de tous les niveaux et on aura développé des liens privilégiés et inoubliables.

Alors, lorsque sont relatés des évènements, des faits et des écœuranteries dans les initiations comme ceux dévoilés cette semaine, le cœur me lève. Je sais et je savais très bien que ça s’est passé. Non, je n’en ai jamais été témoin, mais ça m’a été raconté souvent et depuis très longtemps. Ces pratiques barbares existent depuis plus de 50 ans, 60 ans ou même plus. C’étaient des secrets de vestiaire qui se sont aussi produits dans d’autres sports et disciplines, mais ça reste inacceptable. La dénonciation survenue dans les derniers jours est salutaire en souhaitant qu’elle mette fin une fois pour toutes à ces pratiques arriérées et béotiennes.

DÉNONCEZ !

Que ça sorte pendant la semaine du si merveilleux Tournoi pee-wee de Québec, la semaine où nous visitent hypersensiblement les jeunes d’Ukraine, c’est triste.

Or, ne laissez jamais des imbéciles, faibles d’esprit ou demeurés salir votre sport. Cette époque est révolue et désormais néantisée. Sinon, dénoncez.

De l’enclave

Motoneigistes, ayez aujourd’hui une petite pensée pour Armand Bombardier qui est décédé à seulement 56 ans en ce 18 février, il y a 49 ans. Avant il avait inventé des jouets, des véhicules pour circuler sur la neige, dont le fameux ski-doo. Sachez qu’un de ses enfants était décédé d’une péritonite parce qu’il n’a pu se rendre à temps à l’hôpital dans une tempête de neige. Il s’est vengé par l’invention.

Bravo Mario Cecchini, le passionné, qui revient à la tête des Alouettes ne serait-ce que par intérim. Quelle belle et bonne décision de la Ligue canadienne de ramener cet homme d'une franchise et d'une honnêteté exemplaires ! C'est la plus belle garantie pour la réussite de la suite des choses.

