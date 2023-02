Le mal de dents des animaux, une douleur qui passe souvent sous le radar

Avez-vous déjà eu un mal de dents à la suite d’un problème bucco-dentaire tel qu’une infection, un abcès, un traumatisme ou une prothèse dentaire mal ajustée par exemple? Ça fait mal, non? Or, un nombre élevé d’animaux de compagnie ont des problèmes bucco-dentaires. Pour eux aussi, un mal de dents peut être tout aussi douloureux, mais passe trop souvent inaperçu.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Bobi, 30 ans, sacré le chien le plus vieux du monde

Les humains affectés par un mal de dents décrivent la douleur ressentie de plusieurs façons : aiguë, sourde, lancinante, qui donne l’impression de battre, qui irradie dans tout le visage ou dans le crâne. Les gens rapportent aussi que les maux de dents peuvent être aggravés par le toucher, le froid, la chaleur ou même l’air. La douleur les empêche souvent de bien dormir et les rend parfois irritables.

Or, l’American Veterinary Dental Society rapporte que plus de 85 % des chats et des chiens ont des signes de maladies parodontales (gingivite, tartre, mauvaise haleine, pertes de dents, etc.), et ce, même avant l’âge de 4 ans.

Mais est-ce qu’ils en souffrent autant que nous? La réponse est oui. Certains d’entre eux ont une condition qui occasionne de la douleur, et ce, même s’ils ne s’en plaignent pas de façon aussi évidente que nous le ferions. Les animaux restent malheureusement plutôt discrets lorsqu’ils souffrent. Ils vous donnent donc un mal de chien pour découvrir si eux ont un mal de chien ou pas.

En ce mois de février, le Mois de la santé bucco-dentaire, l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux invite les propriétaires à s’assurer que leur chien ou leur chat ne souffrent pas en silence d’un douloureux «mal de dents» avec une campagne de sensibilisation stratégiquement intitulée : La santé dentaire, CHAT fait un mal de CHIEN!

Oui, on peut le dire : certains animaux qui ont des problèmes bucco-dentaires ont sans aucun doute un «mal de chien».

QUELQUES INDICES

Mais comment savoir si votre animal a des problèmes bucco-dentaires qui lui donnent un mal de chien puisque les symptômes sont parfois imperceptibles ou quand votre animal se fait discret? Voici quelques indices à surveiller pour déterminer si votre animal souffre d’une maladie dentaire.

Mauvaise haleine;

Dent brisée ou qui bouge;

Dent mal positionnée ou en surplus (dent de bébé encore présente);

Dent décolorée ou recouverte de tartre;

Diminution de l’appétit;

Gencive irritée et rouge;

Enflure des gencives;

Salivation excessive;

Présence de sang dans la salive;

Difficulté à croquer ou à manger;

Réticence à se faire ouvrir la gueule;

Animal subitement moins patient;

Animal subitement agressif;

Diminution de l’entrain et de la vitalité.

Évidemment, si vous décelez une ou plusieurs anomalies de cette liste, le conseil le plus judicieux que j’aurais à vous donner est de consulter votre médecin vétérinaire pour en avoir le cœur net et, bien sûr, pour que votre animal obtienne des soins appropriés pour le soulager, si nécessaire. Ne laissez pas votre animal avec un mal de chien!