Avalanche du Colorado: et de 200 buts pour Mikko Rantanen

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen a inscrit son 200e but en carrière dans un gain de 4 à 1 sur les Blues de St. Louis, samedi après-midi, en Enterprise Center.

L’avant de 26 ans l’a fait sur la première réussite du match, quand il a profité d’un beau jeu de Nathan MacKinnon pour faire bouger les cordages. C’était son 35e filet de la présente campagne.

Rantanen est ainsi devenu le quatrième finlandais à franchir ce plateau le plus rapidement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), après Teemu Selanne, Jari Kurri et Tomas Sandstrom. Le représentant des «Avs» l’a fait en 462 parties.

Contre les Blues, le numéro 96 de la formation du Colorado a aussi fourni une mention d’aide sur l’une des deux réussites du défenseur Bowen Byram. C’était la deuxième fois de sa jeune carrière que l’arrière touchait la cible deux fois dans un même match. Sur ces deux filets, le Québécois Samuel Girard s’est fait complice.

L’autre réussite de l’Avalanche est venue du bâton de Valeri Nichushkin, qui a profité d’un avantage numérique pour déjouer le gardien Jordan Binnington.

C’est Samuel Blais qui a été le seul joueur des Blues à s’inscrire à la marque. C’était son deuxième but en quatre parties avec le club de St. Louis, depuis l’échange qui l’a amené au Missouri en provenance des Rangers de New York.

Les «Preds» démolissent les Panthers

Au Bridgestone Arena, les défenseurs des Predators de Nashville Roman Josi et Ryan McDonagh ont chacun amassé trois points dans une victoire de 7 à 3 sur les Panthers de la Floride.

Le premier a amassé un but et deux aides, tandis que le second s’est fait complice de trois réussites.

L’attaquant Tommy Novak s’est également illustré avec deux filets. Les autres buts des «Preds» ont été inscrits par Matt Duchene, Ryan Johansen, Colton Sissons, et Yakov Trenin.

La formation de Nashville a ainsi mis fin à une courte séquence de deux revers. Chez les Panthers, Nick Cousins, Matthew Tkachuk et Sam Reinhart ont enfilé l’aiguille. Le gardien Sergei Bobrovsky était le partant pour ce duel, mais a été chassé avant la demi-heure de jeu. Il a cédé quatre fois sur 11 lancers. Envoyé dans la mêlée en renfort, Spencer Knight a donné deux buts sur 14 tirs.

Le natif de Montmagny a privé le gardien Justus Annunen de son premier blanchissage en carrière dans la LNH. Ce dernier disputait un premier match avec l’Avalanche en 2022-2023 et a fait face à 20 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Binnington a reçu 33 tirs.