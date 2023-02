ROBITAILLE MILHOMME, Yolande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Yolande Robitaille, survenu à Québec le 25 janvier 2023. Elle était l'épouse de feu Jean-Charles Milhomme, la fille de feu Rose Anna Auger et de feu Alphonse Robitaille. Elle habitait à L'Ancienne-Lorette.Madame Robitaille laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Jacques Drolet), Lyne, Luc (Marie-Hélène Rivard), Johanne (Paul Bélanger) et France; ses petits-enfants : Jérôme Drolet, Mathieu Drolet, Léonie Milhomme (Alexandre Huot), Andrée-Anne Milhomme (Guillaume Papillon) et Maxyme Milhomme (Alexie Pigeon); ses arrière-petits-fils adorés : Hubert et Émile; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Milhomme ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation ou à un organisme de votre choix.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.