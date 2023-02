TURENNE, Fernand



Au Cendre d'hébergement de la Vigi Saint-Augustin, le 10 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Fernand Turenne, conjoint de feu dame Yolande Fortin. Il était le fils de feu dame Alma Baillargeon et de feu monsieur Edmond Turenne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Line Trudel), Gilles (Josée Brassard) et Monique (Marc Déry); ses petits-enfants : Karine (Louis Simard), Annie (Mathieu Dagenais), Marie-Hélène (Jean-Sébastien Pepin), Jean-François (Emmanuelle Chrétien), Gabrielle (Nicolas Drouin) et William (Gabrielle Tétrault); ses arrière-petits-enfants : Samuel, Emy, Théa, Laurent, Léonard et Mina; sa soeur Claire et son neveu Rémi ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à Monique Turenne et Marc Déry pour leur grand dévouement et leur soutien. La famille désire remercier le personnel soignant du Cendre d'hébergement de la Vigi Saint-Augustin pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387 ou à la Fondation Mira, 1820, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine (Qc) J0H 1S0, tél. : 450 795-3789.