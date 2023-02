Des centaines de manifestants à Ottawa pour le «Convoi de la liberté»

Quelques centaines de manifestants ont circulé sur la colline du Parlement, à Ottawa, samedi, pour montrer leur soutien au Convoi de la liberté à l’occasion de l'anniversaire de l'opération policière qui avait mis fin à la manifestation.

• À lire aussi: Trudeau forcé d’agir contre le Convoi de la liberté à cause de l’échec du fédéralisme

• À lire aussi: «J’suis pas homophobe»: Bernard «Rambo» Gauthier revient sur sa déclaration sur Patrick Huard

• À lire aussi: Ottawa se prépare à un possible convoi mardi

Certaines personnes questionnées par CTV News avaient encore un goût amer de l’opération qui avait mobilisé des centaines de policiers pour expulser les manifestants en février 2022.

«J'ai été renvoyé avec tout le monde de la ville, en février dernier, lorsque la loi sur les urgences a été invoquée, a dit le manifestant, Jeremy Glass. Fondamentalement, mon but est de protester contre le gouvernement fédéral et de pratiquer mon droit à la liberté de réunion et d'expression et d'être reconnu par Ottawa.»

Olga Jenney, une manifestante venue de Toronto, a montré son désaccord avec le rapport de Rouleau, lequel a conclu que la manifestation de l’an dernier avait été dangereuse et chaotique.

«Personnellement, je ne pense pas que c'était une occupation. C'était un groupe d'individus protégeant leurs familles, a-t-elle indiqué. À mon avis, rien de tout cela n'était hostile ou dangereux. C'était pacifique.»

Des contre-manifestants opposés au Convoi de la liberté étaient également présents samedi.

Le service de police d’Ottawa avait prévu l’arrivée des manifestants depuis quelques jours. Les policiers ont contrôlé l’accès au centre-ville en fermant quelques bretelles d’accès.