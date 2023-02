Des parcours de bus annulés par dizaines: des usagers dénoncent le manque de fiabilité du RTC

Des usagers du transport en commun dénoncent le manque de fiabilité du Réseau de transport de la Capitale, alors que des dizaines de parcours sont annulés quotidiennement pendant les heures de pointe.

Depuis au moins un mois, se rendre et revenir du travail est source d’inquiétude pour plusieurs usagers, qui voient leur parcours annulé à la dernière minute.

C’est en effet en consultant le site du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ou l’application RTC Nomade, qu’ils prennent connaissance des annulations, en temps réel. Le cas échéant, ces derniers doivent patienter entre dix et quarante minutes pour attraper le prochain bus.

La semaine dernière seulement, Le Journal a pu compter entre 12 et 29 trajets annulés quotidiennement en fin de journée, aux quatre coins de la ville.

«Stress constant»

«Je ne compte plus le nombre de fois où je suis arrivée à mon arrêt et l’autobus ne passait pas. Puis, je regarde mon cellulaire et c’est annulé», décrit Fannie St-Pierre, résidente de Saint-Émile, qui se rend tous les jours dans le secteur de l’avenue Myrand pour le travail.

«C’est une question qu’on se pose tout le temps; est-ce que l’autobus sera annulé? Parfois, j’ai des réunions et je me demande si je serai là à l’heure. Quand c’est récurrent comme ça, ça occasionne un stress constant», poursuit la travailleuse de 33 ans.

Et, elle n’est pas la seule dans sa situation. Le Journal s’est entretenu avec plusieurs usagers qui critiquent la «dégradation» du service, dont plusieurs résidents de la couronne nord de la ville.

«On a de l’air fous pas à peu près!» s’indigne Jocelyne Savard, qui part aussi du nord de la ville pour se rendre travailler près de la place D’Youville, à raison de trois jours par semaine. Des «plans B», elle doit en trouver deux jours sur trois, déplore-t-elle.

«Je me fais couper des quinze minutes au travail le matin parce que j’arrive toujours en retard, c’est fâchant. Et au retour, on se fait annuler plusieurs autobus. Dans ce temps-là, je dois me trouver quelqu’un qui peut venir me chercher», mentionne-t-elle.

«Casse-tête» quotidien

Pour Mireille Soucy, ces vagues d’annulations quotidiennes représentent un véritable «casse-tête» pour la conciliation travail-famille.

La mère de famille de 38 ans doit se rendre sur la colline parlementaire à raison de deux jours par semaine pour travailler. «[Lorsqu’elle se rend au bureau] on est sur le qui-vive. On ne se prépare pas des choses serrées le soir, ne sachant pas à quelle heure je vais revenir [...] Les enfants reviennent à la maison après l’école, mais je ne veux pas les laisser seuls trop longtemps», admet-elle, exaspérée.

«On prend l’autobus pour économiser et éviter les frais de stationnement au centre-ville, mais lorsque c’est inefficace, les gens sont tentés de reprendre la voiture», ajoute-t-elle.

Le son de cloche est le même pour Caroline Lafrance, résidente du centre-ville, qui travaille à Sainte-Foy. La plupart du temps, elle se résigne à marcher les 45 minutes qui la séparent de la maison, en raison du «manque d’efficacité» du réseau.

Pénurie de main-d’oeuvre

De son côté, le RTC se dit au fait de ces annulations répétées, en l’expliquant notamment par des bris de véhicules, causés par les grands froids et les tempêtes des dernières semaines. «Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, du retard s’est donc accumulé [pour la réparation des autobus]»,explique la porte-parole Raphaëlle Savard.

«Nous sommes également en attente de pièces pour certaines réparations, et les délais sont plus longs qu’à l’habitude», ajoute-t-elle, précisant par ailleurs que 98,36% des départs prévus sont présentement réalisés.

Mme Savard ajoute qu’un retour à la normale est prévu d’ici la fin du mois.

Au total, le RTC a reçu 58 plaintes en janvier dernier.