Entrevue avec le Grand patron de l’AMF: les escrocs du web, bien plus dangereux que vous le pensez

Le prochain PDG de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui succédera à Louis Morisset en juillet, aura le grand défi de mieux protéger les investisseurs québécois contre les périls étrangers qui se multiplient dans le monde numérique.

Si M. Morisset a la ferme conviction que sous sa gouverne, l’AMF a resserré le cadre réglementaire et législatif autour des entreprises basées au Québec afin d’augmenter le niveau de protection des investisseurs, ceux-ci sont néanmoins de plus en plus exposés à des arnaques outre-frontière. Les arnaques des années 2020 ont peu de chances de ressembler au scandale Norbourg, firme de gestion d’actifs qui avait détourné l’argent des investisseurs au profit de son président Vincent Lacroix.

« Le type de fraudes que l’on voit aujourd’hui est souvent perpétré par des acteurs basés ailleurs dans le monde, observe Louis Morisset. Il faut que les gens fassent très attention. »

Aussi, même si l’AMF déploie des efforts pour sensibiliser les investisseurs aux risques, son action seule ne suffira pas. M. Morisset, qui achève son deuxième mandat de cinq ans à la tête de l’AMF, invite donc l’industrie de la finance au Québec à faire encore plus.

« C’est un travail colossal. On y met beaucoup d’énergie et j’invite tous les acteurs du secteur financier à travailler avec nous pour sensibiliser les gens. »

Explosion des plaintes

Dans le créneau particulier des cryptomonnaies, le nombre de plaintes est passé de 41 en 2020 à 474 en 2022. Depuis le début de 2023, l’AMF reçoit de 15 à 20 appels de plaintes par semaine. Près d’une personne sur deux qui contacte l’Autorité a déjà investi et est probablement victime d’une arnaque commise depuis l’étranger.

« On n’est pas à réfléchir pour bannir les cryptoactifs, mais à travailler fort à sensibiliser la population. Ce n’est assurément pas pour tout le monde et le risque d’y perdre son argent est très élevé », a souligné M. Morisset en entrevue au Journal.

Il y a différents stratagèmes à l’œuvre sur le web. Souvent, une fenêtre va soudainement apparaître à l’écran, une conversation virtuelle sera engagée, puis la personne sera incitée à investir et réinvestir, jusqu’à se rendre compte que les rendements promis n’étaient que mirages.

« Il y a des gens qui se font prendre dans des fraudes et hésitent à le dire, mais on les encourage à venir vers nous pour dénoncer. Ça peut nous permettre d’intervenir et de faire bloquer des sites illégaux ou de faire des mises en garde pour protéger d’autres personnes », souligne Louis Morisset.

Des centaines répertoriées

L’AMF tient sur son site web une liste de mises en garde où il y a actuellement 436 plateformes identifiées à haut risque.

Les pouvoirs de contrôle de l’Autorité sont limités aux particuliers et aux entreprises du secteur financier établies au Québec, aussi l’Autorité invite les investisseurs et les acheteurs de produits d’assurances à traiter avec des entités québécoises.

L’AMF soutient que son action a permis de sanctionner 414 personnes ou entreprises dans les cinq dernières années, ce qui a mené à des amendes de 83 M$, ainsi qu’à des peines d’emprisonnement.

Lors de sa création en 2004, l’AMF comptait sur 47 enquêteurs et procureurs. C’est aujourd’hui une équipe de 200 personnes qui travaille à coincer les malfaiteurs de la finance.

Les investisseurs autonomes, des proies de choix

Le nombre d’investisseurs autonomes a bondi pendant la pandémie et ceux-ci sont des cibles de choix pour les arnaqueurs du web.

« Avec la pandémie, nous étions tous pris chacun chez soi et beaucoup de gens ont commencé à [faire des transactions] en ligne, que ce soit pour des produits de consommation ou des produits financiers », note le PDG de l’Autorité des marchés financiers.

Dans une allocution en novembre dernier, Louis Morisset soulignait qu’au Canada, le nombre de comptes d’investissements directs est passé de 7,7 millions au début de 2020 à 10,6 millions un an plus tard. Au cours de cette période, le nombre de transactions a plus que doublé, passant de 30 millions à 81 millions.

« C’est intéressant, mais ça prend des connaissances et des compétences pour investir, et ce n’est pas tout le monde qui en a », constate le dirigeant, qui a voulu renforcer les actions de sensibilisation de l’AMF, notamment sur les réseaux sociaux.

Quand on a peu de connaissances sur les marchés et les rouages de l’industrie financière, on est plus vulnérables aux fraudes et à d’autres types de pièges. Louis Morisset s’inquiète de l’impact de différents influenceurs sur les médias sociaux comme TikTok et Instagram, ainsi que de la désinformation qui se fait souvent sur le web.

Attention au jeu

L’amusement est l’une des principales motivations des investisseurs autonomes, selon un sondage SOM préparé pour l’AMF. Les entreprises du secteur financier l’ont compris et, même parmi celles qui sont légitimes et inscrites auprès de l’Autorité, certaines ont des pratiques qui confondent investissement et jeu vidéo. Devant ce phénomène qui attire beaucoup de jeunes, il faut redoubler de vigilance.

« Il y a des applications légitimes qui rendent l’investissement amusant et, quand on atteint certains paliers, on nous envoie des confettis et même de petites sommes d’argent à investir. C’est destiné à influencer, mais ça peut amener à des décisions qui ne sont pas éclairées », s’inquiète M. Morisset.

Récompenser les dénonciateurs ?

L’AMF a depuis 2016 un programme de dénonciation qui garantit la confidentialité et l’absence de représailles à l’égard des lanceurs d’alerte. Aux États-Unis et en Ontario, ceux-ci peuvent obtenir des récompenses, mais Louis Morisset n’est pas convaincu de la pertinence d’une telle mesure.

En 2021-2022, 131 dénonciations du public ont permis d’ouvrir cinq enquêtes et d’ajouter des informations pertinentes à 14 autres.