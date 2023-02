Étoiles de la NBA: Mac McClung vole le spectacle au concours de «dunks»

SALT LAKE CITY, Utah – La Ligue nationale de hockey devrait sans doute prendre des notes: le week-end des étoiles de la NBA est dans un monde à part parmi les événements du genre dans le merveilleux monde des sports professionnels en Amérique du Nord.

Avant même la présentation du match des étoiles, dimanche soir, le grand événement de basketball pouvait déjà être qualifié de vif succès.

«Ce week-end des étoiles est celui qui a le plus grand impact économique dans l’histoire de la NBA avec des retombées économiques estimées à 280 millions $ pour la région de Salt Lake City», a d’ailleurs fièrement annoncé le commissaire Adam Silver, durant sa conférence de presse.

AFP

La soirée de samedi, mettant en vedette le défi d’habiletés au Vivint Arena, aura à elle seule alimenté le spectacle, bien que certaines vedettes préfèrent encore passer leur tour pour le fameux concours de «dunks».

Mac McClung, des 76ers de Philadelphie, est celui qui l’a emporté, sous les applaudissements de la foule. Montrant une impressionnante impulsion, le vainqueur mesurant 6 pi. 2 po. aura rendu hommage au slogan de l’Utah «Life Elevated», qu’on peut notamment apercevoir sur différentes affiches placées en bordure des autoroutes.

AFP

Une note parfaite de 50 et un pointage de 49,8 ont permis à McClung d’avancer en finale, où il a eu le dessus sur Trey Murphy III, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans. «Little Mac» l’a emporté, obtenant au passage deux autres notes parfaites de 50 .

Lillard, roi des trois points

Parmi les autres épreuves, Damian Lillard, des Trail Blazers de Portland, a gagné la traditionnelle épreuve des lancers de trois points. Coéquipier du Québécois Bennedict Mathurin chez les Pacers de l’Indiana, Tyrese Haliburton a pour sa part brillé en inscrivant 31 points au premier tour de cette compétition avant de s’incliner dans une finale regroupant les trois meilleurs.

Getty Images via AFP

«J’ai croulé sous la pression», a réagi Haliburton, auteur de 17 points en finale comparativement à 26 pour Lillard.

En réussissant son dernier tir, le gagnant a tout juste devancé Buddy Hield, autre joueur des Pacers.

Trois joueurs du Jazz de l’Utah, soit Walker Kessler, Collin Sexton et Jordan Clarkson, ont remporté la compétition des tirs par équipe, au grand plaisir des spectateurs présents au Vivint Arena.

À la fois Las Vegas et Hollywood

Dans son ensemble, l’événement sportif est plus grand que nature. Le temps d’un long week-end, Salt Lake City présente à la fois des allures de Las Vegas et de Hollywood.

Le tout avait débuté vendredi avec le match des célébrités et son tapis rouge avec, parmi tant d’autres, l’acteur Ben Affleck, la skieuse Lindsey Vonn et la légende du baseball Albert Pujols. Puis, en soirée, le Québécois Bennedict Mathurin et ses coéquipiers avaient remporté le mini-tournoi des étoiles montantes dans une ambiance festive.

Getty Images via AFP

«J’ai vraiment adoré l’événement, je trouve que ç’a été un beau week-end pour moi, a commenté la recrue des Pacers. Maintenant, je suis prêt à retourner en Indiana pour continuer la saison.»

L’an prochain, le week-end des étoiles aura justement lieu à Indianapolis. Le rendez-vous est donné pour Mathurin et les autres artisans de la NBA.