GRAVEL, Richard



À Sherbrooke, le 1er février 2023, à l'âge de 59 ans et 8 mois, est décédé accidentellement monsieur Richard Gravel, conjoint de madame Marianne Paré, fils de dame Colette Caron et de feu monsieur René Gravel.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses deux filles: Rosalie (Léo) et Florence; sa sœur Sylvie (Danny Powers); ses beaux-parents : Marie-Marthe Marceau (feu Neil Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs : Sylvie (Mario Fortier), Jean-Louis (Christiane Blais), Jacinthe et Robert (France Fournier); ses neveux et nièces : Gabriel, Geneviève, Étienne, Richard, Jean, Roxanne, Leïla, Élodie et Michaël; ses oncles et tantes, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Tous se souviendront de Richard comme un bon vivant, un homme authentique avec un sens de l'humour légendaire. Remerciement spécial à l'urgentologue qui était sur place lors de l'accident. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 20.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré avec la famille immédiate. Il vous sera possible d'assister à la cérémonie liturgique par webdiffusion à 11 h 20, le 26 février sur le site de la nécrologie (Avis de décès) de la Coopérative des Deux Rives " Diffusion Direct " ou en différé pour une courte période par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec Téléphone : 418 683-2323, courriel : oes@operationenfantsoleil.ca Site web : www.operationenfantsoleil.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.