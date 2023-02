BEAUDRY, Lise



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 13 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lise Beaudry, épouse de feu monsieur André Belleau, fille de feu madame Thérèse Pageau et de feu monsieur Maurice Beaudry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 13h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée et feu Manon; sa sœur Ginette (Fernand Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleau: Renée (Linus Fitzmorris), Réjeanne (Émilien Bédard), Carolle, et Lucien Quessy; ses neveux et nièces, entre autres David, Philippe, Jonathan et Marjorie Quessy, Pierre-Yves et Andrée-Anne Cloutier ainsi que Sylvain Boucher. La famille tient à remercier du fond du cœur la Dre Marie-Josée Maillou et toute l'équipe d'intervenants à l'Unité de Soins Palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'un des organismes suivants: L'Amicale Basse-Ville de Québec à l'adresse suivante : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/service-amical-basse-ville-inc/ ou encore, à Albatros Capitale Nationale à l'adresse suivante : https://www.canadahelps.org/fr/dn/44135?v2=true