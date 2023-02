Hughes est un vendeur intrigant

On dira avec raison que ce fut un retour à la réalité.

Après tout, le Canadien n’avait tout simplement pas les effectifs pour espérer vaincre cette redoutable formation des Hurricanes de la Caroline, d’autant plus que Kirby Dach avait déclaré forfait au cours de la journée. Et Justin Barron, qui connaît de bons moments, avait lui aussi abandonné la compétition au début de la troisième période.

Il va sans dire que les recruteurs, assignés à la surveillance étroite du Canadien, en prévision de la date limite pour les transferts au niveau des effectifs, ont probablement fermé leur ordinateur après cinq minutes de la troisième période. Il a fallu quelques minutes seulement pour ramener les joueurs du Canadien dans la perspective des événements.

Dans les faits, Chris Wideman et Johnathan Kovacevic ont faussé la donne.

Quelle soirée épouvantable pour les deux défenseurs !

À chacune de leur présence sur la patinoire, les Hurricanes se sont amusés comme larrons en foire.

Sur leur appétit

Il reste tout de même que le Canadien, après deux périodes, tenait le coup. Les recruteurs ont sans doute pris des notes intéressantes. Ils avaient sûrement pour mission de surveiller Josh Anderson. Sans doute, ils avaient les ordres de jeter un coup d’œil attentif sur Christian Dvorak.

Pour les équipes à la recherche d’un défenseur expérimenté, encore une fois, dans leurs recommandations aux décideurs de leur formation, ils avaient sans doute des notes élogieuses à l’endroit de David Savard.

Et pourquoi pas ?

Mike Matheson a aussi été solide dans les circonstances, mais est-il dans la vitrine ?

La question doit être posée ? C’est la période de l’année où les directeurs généraux, dont les objectifs sont d’atteindre les séries éliminatoires, peuvent parfois se montrer généreux.

C’est aussi la période de l’année où Kent Hughes se tient bien informé sur tout ce qui se discute à travers la ligue et il se tient prêt à intervenir si une occasion d’affaires se présente. Rappelez-vous les événements de l’an dernier.

Les objectifs de Hughes ne changent pas, il lui faut plus de flexibilité dans la gestion des engagements financiers.

Par conséquent, doit-on s’attendre à un coup fumant ?

Des réponses à venir

Tout est possible, mais je crois plutôt que c’est pendant l’entre-saison que le duo Jeff Gorton–Kent Hughes pourra prendra des décisions basées sur une évaluation plus complète des effectifs.

Par exemple : quel sera le statut de Brendan Gallagher ?

Pour l’instant, le plus important c’est d’obtenir le meilleur retour sur investissement pour Sean Monahan. Dans le dossier Joel Edmundson, il est clair que sa valeur s’est amenuisée. Aucune formation ne cédera un choix de premier tour pour le vétéran défenseur.

À deux semaines de la date limite pour compléter les effectifs, l’intérêt des équipes pour un joueur comme Anderson augmente, c’est certain, mais son pacte de plusieurs saisons a de quoi faire réfléchir.

Et s’il y a des équipes qui ont demandé à Hughes s’il était disposé à se départir de l’ailier, quel est le prix ?

On va surveiller de très près le retour au jeu de Monahan et on voudra savoir ce qu’exigera Hughes pour le joueur de centre si, évidemment, il est en mesure de reprendre le collier sans trop de souci. Est-on prêt à céder un choix de premier tour pour un patineur de location et surtout un joueur fragile ?

Savard fait jaser

Doit-on ajouter le nom de David Savard ?

Elles sont nombreuses les formations à la recherche d’un défenseur. Kent Hughes poursuit les discussions avec ses homologues, mais il se fait très discret.

L’an dernier, il avait clairement indiqué que Tyler Toffoli était sur le marché. Il savait que Artturi Lehkonen allait prendre la direction du Colorado. Il avait affirmé que Ben Chiarot allait changer d’adresse.

Et Brett Kulak a pris la direction d’Edmonton.

Jusqu’ici, il est demeuré attentif, et il se retrouve dans une situation où dans son rôle de vendeur, tous les jours, il veut connaître quels sont les intérêts de la compétition.

Dans les objectifs du duo Gorton–Hughes, il y a une priorité : amenuiser la masse salariale afin de se présenter au marché des joueurs autonomes sans compensation avec la possibilité de réaliser de bonnes affaires.

Meier le plus convoité

Photo AFP

N’est-il pas écrit dans les règlements de la Ligue nationale qu’en tout temps, les équipes doivent utiliser leurs meilleurs effectifs ?

Or, que pensent les décideurs de la ligue quand des formations demandent à Jakob Chychrun de demeurer chez lui et d’attendre qu’une transaction soit conclue ?

Que pensent les décideurs de la ligue quand les Blackhawks suggèrent à Jonathan Toews de prendre quelques jours de repos en attendant que...

Ken Holland garde toujours une ligne ouverte avec Kent Hughes au sujet de Joel Edmundson, mais sa patience a des limites.

Négos avec les Sharks

Les Hurricanes de la Caroline ont de grandes ambitions, mais cette équipe possède des joueurs qui pratiquent pour la plupart un style de jeu similaire, basé sur la rapidité, la finesse. Max Pacioretty devait être l’attaquant de puissance tant convoité. Il est perdu pour le reste de la saison.

Les Hurricanes sont présentement engagés dans des négociations avec les Sharks de San Jose dans le but de faire l’acquisition de Timo Meier. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas les seuls, et une équipe qui négocie avec les Sharks, c’est une formation de la division des Hurricanes : les Devils du New Jersey.