Manchester United: le prestigieux club anglais est à vendre et fait saliver les plus fortunés

Si Manchester City est émirati, le voisin Manchester United pourrait bien devenir qatari.

La famille Glazer, qui détient le club mythique, est à la recherche de nouveaux investisseurs et c’est du côté du golfe Persique qu’il faut vraisemblablement regarder.

Si l’offre du Qatar se matérialise, on parle d’investissements majeurs dans le stade Old Trafford et ailleurs dans la ville de Manchester.

Rien n’est encore signé, mais on parle déjà des modifications que subirait le club sous l’égide du Qatar.

Old Trafford a besoin d’un coup de frais et le centre d’entraînement de Carrington a aussi besoin d’une cure jeunesse. Et bonne nouvelle, les investisseurs du désert sont disposés à dépenser des sommes importantes dans les infrastructures pour redorer le blason de Man U.

Le dépôt des dossiers devait être fait avant hier soir à 22 h.

Quand il est question d’investissement venant du Qatar, on parle de l’émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani qui est également propriétaire du Paris Saint-Germain par l’entremise de Qatar Sports Investments (QSI).

La famille Glazer, qui a commencé à investir dans Manchester United en 2003, s’attend à toucher le gros lot avec cette vente.

Grosse somme

Du côté de Sky News, on parle d’une somme minimale de 5 milliards de livres sterling (8,1 G$ CA), ce que QSI n’est pas disposé à verser. Le club est évalué à 2,9 milliards de livres (4,7 G$ CA) par la Bourse de New York.

Cela dit, l’émir est un partisan de Manchester United alors rien n’est impossible, surtout qu’il a largement les moyens de ses ambitions.

Cette offre et une autre qui pourrait provenir de l’Arabie saoudite seraient les deux seules à ne pas dépendre d’emprunts, ce qui n’est pas négligeable.

Il y a d’autres intéressés sur les rangs. Il a notamment été question d’Elon Musk qui a déjà fait des blagues sur Twitter quant à un rachat de Man U dont il est un partisan.

Plusieurs offres

Le milliardaire anglais Sir Jim Ratcliffe, qui a fait fortune dans l’industrie pétrochimique, est également sur les rangs. Il prépare un montage financier avec l’aide des firmes d’investissement américaines Goldman Sachs et JPMorgan. En tout, on parle de trois ou quatre offres, qui devaient être déposées avant la date limite.

Si le Qatar devait remporter la mise, ce n’est pas le groupe QSI qui serait propriétaire de Manchester United. En effet, comme l’UEFA a une politique encadrant les propriétés multiples, la propriété reviendrait à des investisseurs ou des fonds d’investissement liés à la famille royale.

Le Qatar, par l’entremise de QSI, a acheté 70 % des parts du PSG en 2011 avant de racheter les 30 % restants l’année suivante. Ce sont environ cent millions d’euros (143,2 M$ CA) qui ont été investis dans les deux transactions. Le club est désormais évalué à 2,95 G d’euros (4,2 G$ CA).

Réussite et insatisfaction

QSI voit grand pour le PSG et aimerait redévelopper le secteur du Parc des Princes qui est une propriété de la Ville de Paris. Les négociations ne sont pas simples entre les deux parties.

Avec Old Trafford, les Qataris seraient propriétaires de leur stade et des terrains avoisinants et pourraient en assurer le développement, de concert avec les élus locaux et les partisans.

Ce n’est pas la première fois que les investisseurs qataris sont liés à un club anglais. Leur intérêt pour la Premier League ne date pas d’hier. Ils veulent ainsi bâtir sur les acquis de la récente Coupe du monde présentée chez eux.

Il faut aussi noter que même si les choses vont bien pour eux en Ligue 1 avec le PSG, les revenus de la Premier League sont de trois fois supérieurs à ce qu’on voit en France.

ÇA NE SERA PAS MARSCH

Photo d'archives, AFP

Plus tôt cette semaine, il était question que Jesse Marsch prenne les rênes de Southampton au moins jusqu’à la fin de la saison, mais les pourparlers ont achoppé et ce n’est pas l’ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal qui sera en poste. On a plutôt confié l’intérim à Ruben Selles... au moins pour le match de ce week-end contre Chelsea. Il semble que les négociations avec Marsch aient avorté mercredi.

ENQUÊTE SUR LES ARBITRES EN ESPAGNE

La justice espagnole se penche sur des paiements que l’ancien président de la commission des arbitres, José Maria Enriquez Negreira, aurait reçus du FC Barcelone entre 2016 et 2018. Selon Reuters, les paiements auraient été faits pendant trois ans à une société appartenant à l’homme. Le Barça est accusé d’avoir versé 1,4 million d’euros (2 M$ CA) à l’entreprise en question entre 2016 et 2018.

TOTTENHAM N’EST PAS À VENDRE

Photo d'archives, AFP

Même si le milliardaire irano-américain Jahm Najafi est actuellement en train de réaliser un montage financier de 3,1 milliards de livres sterling (5 G$ CA) avec MSP Sports Capital pour tenter de faire l’acquisition de Tottenham Hotspur, le club n’est pas à vendre. Pour le moment, il n’y a pas eu de contact entre les deux parties. Le club mené par Harry Kane est en santé, bénéficie d’installations prisées et détient des terrains autour de son stade qui peuvent être développés, ce qui le rend drôlement intéressant.

LA VALSE-HÉSITATION DE LIONEL MESSI

Photo AFP

Le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain arrive à échéance en juin et l’avenir de l’Argentin déchaîne les passions. C’est encore plus vrai depuis qu’une rencontre entre son père et le club n’a rien produit, plus tôt cette semaine. Messi ne semble pas du tout en voie de signer une nouvelle entente avec son club actuel. En Espagne, on le voit revenir au FC Barcelone pendant qu’en Argentine, on soutient que son avenir se situe en MLS et plus précisément à l’Inter Miami. C’est un dossier passionnant qu’on va suivre.

MATCHS À SURVEILLER

LIGUE DES CHAMPIONS

Real Madrid c. Liverpool

Mardi

Naples c. Eintracth Francfort

Mardi

Manchester City c. RB Leipzig

Mercredi

Inter Milan c. Porto

Mercredi

Deuxième vague de matchs aller des huitièmes de finale. Il y a ici des duels très intéressants, surtout celui entre Madrid et Liverpool qui se veut presque une finale avant le temps. On se doit aussi d’être intrigué par Inter Milan contre Porto.