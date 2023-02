Le blâme sur l’infirmerie: le Canadien s'incline 5 à 1 face aux Maple Leafs

TORONTO | Les Maple Leafs ont maintenant assez de profondeur à la position de centre avec les ajouts de Ryan O’Reilly et Noel Acciari pour déplacer John Tavares à l’aile gauche. Dans le camp du Canadien, Alex Belzile se retrouvait au centre de l’un des trois premiers trios en l’absence de Kirby Dach, encore malade.

• À lire aussi: Catégorie féminine du tournoi pee-wee: une «expérience inoubliable» pour les As de Québec

• À lire aussi: Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

• À lire aussi: Avalanche du Colorado: et de 200 buts pour Mikko Rantanen

Quand tu compares simplement le talent à la position de centre, c’était un combat entre poids lourd et poids coq. Le plus pesant sur la balance l’a emporté.

Les Maple Leafs ont salué les débuts des deux anciens des Blues de St. Louis avec un gain facile de 5 à 1 contre le CH, samedi, au Scotiabank Arena. Défaits à leurs deux premiers matchs sur la glace du Centre Bell, les Leafs ont signé un premier gain face à leurs vieux rivaux cette saison.

«Je pense qu’on a dix joueurs de la LNH en ce moment sur notre liste des blessés, a dit Martin St-Louis après la rencontre. On se concentre vraiment sur la façon qu’on veut jouer et c’est ça que j’analyse.»

St-Louis a pour une rare fois montré un signe d’impatience en regardant en direction de l’infirmerie pour expliquer le revers des siens. Il répondait à une question à savoir si les deux derniers matchs contre les Hurricanes et les Leafs, deux des meilleures équipes de la LNH, pouvaient lui servir de baromètre.

L’entraîneur en chef du Tricolore n’a pas exagéré en parlant de dix blessés. Pour la visite à Toronto, il devait se débrouiller sans Dach, Cole Caufield, Juraj Slafkosvksy, Brendan Gallagher, Sean Monahan, Jake Evans, Joel Edmundson, Arber Xhekaj et Kaiden Guhle. Et si on ajoute Paul Byron, sur la liste des blessés depuis le premier jour du calendrier, on arrive bien à dix joueurs.

Tout s’écroule

Le CH a tenu le coup pour plus de 20 minutes contre les Leafs. Josh Anderson a même marqué le premier but du match en redirigeant une frappe de Mike Matheson.

Mais l’équipe locale a trouvé une façon de rebondir et de renverser la vapeur en marquant cinq buts d’affilée.

«Les Leafs ont une bonne équipe et tu ne peux pas leur donner trop de chances, a noté l’ailier Jonathan Drouin. On savait aussi qu’il y aurait une belle énergie dans l’édifice avec le gros échange de vendredi soir. On était là pour un bout, mais on a fini par donner trop de chances.»

Du côté des Leafs, Michael Bunting a mené l’attaque avec deux buts. Auston Matthews a aussi opéré sa magie, mais en montrant ses talents de passeur avec deux aides. William Nylander, quant à lui, a poursuivi sur sa lancée en inscrivant son 31e but de la saison.

À son premier match avec l’équipe de sa province natale, O’Reilly a obtenu une passe sur le deuxième but de la rencontre de Bunting en fin de deuxième période.

«J’étais vraiment excité pour cette rencontre, je viens de vivre 24 heures assez folles, a affirmé O’Reilly aux collègues de Toronto. Je ne peux pas encore réaliser ce qui se passe pour moi. Je me retrouve maintenant avec une très bonne équipe. J’avais de la famille dans les gradins pour mes débuts ici. C’est spécial pour moi.»

O’Reilly a connu une bonne soirée au cercle des mises en jeu avec un dossier de 12 en 14 pour 86%. Kyle Dubas a ajouté un joueur d’expérience, mais aussi un maître pour les mises en jeu à son équipe. Ça pourrait payer en séries. Si les Leafs peuvent enfin chasser leurs démons du premier tour.

Avec les absences d’Ilya Samsonov (malade) et Matt Murray (blessé), le gardien Justin Woll a enregistré une première victoire à son deuxième départ de la saison avec les Maple Leafs.

Ce qu’on remarque

Dangereux face aux Leafs

Originaire de Burlington, une ville située à 45 minutes de Toronto quand il n’y a pas de trafic, Josh Anderson a le numéro des Maple Leafs. Pour une troisième fois cette saison, Anderson a marqué contre l’équipe de son enfance. Il a redirigé un tir de Mike Matheson en deuxième période pour déjouer Joseph Woll. En 17 matchs sous les couleurs du Canadien, le gros ailier a inscrit neuf buts contre Toronto.

Un premier match pour Schueneman

Rappelé du Rocket de Laval en matinée, Corey Schueneman a participé à une première rencontre avec le CH cette saison. Le défenseur de 27 ans a formé un duo avec David Savard. Pour un joueur qui avait passé toute la saison dans la Ligue américaine, Schueneman s’est assez bien débrouillé face à l’une des bonnes offensives de la LNH. Chris Wideman a regardé le match de la passerelle de presse. Wideman avait terminé avec un dossier de -4 face aux Hurricanes, jeudi, à Raleigh.

Sept tirs pour Drouin

Jonathan Drouin n’a toujours pas marqué son premier but de la saison, mais il a tout de même décoché sept tirs en direction de Woll. « Si je continue à obtenir des matchs de sept tirs, je finirai par en marquer un, a répliqué Drouin. On a perdu 5 à 1, mais j’ai quand même aimé le travail de notre trio. » Le numéro 27 a encore joué à l’aile gauche en compagnie de Christian Dvorak et Joel Armia.

Cinq tirs, cinq mises en échec

Noel Acciari, l’autre nouveau, a offert un bon rendement pour ses débuts dans l’uniforme des Leafs. Il a terminé la rencontre avec cinq tirs contre Jake Allen, mais aussi cinq mises en échec.

Les pouces

Le plus : Mike Matheson

Matheson a terminé la rencontre avec une passe, un dossier de +1 et six mises en échec. Il a aussi été le joueur le plus utilisé avec un temps de jeu de 23 min 55 s.

Le moins : Johnathan Kovacevic

Kovacevic a commis un gros revirement sur le but de Pierre Engvall, le deuxième du match des Leafs. En deuxième période, il a aussi perdu une bataille derrière son filet contre Auston Matthews. L’Américain a ensuite servi un relais parfait en direction de Nylander qui a touché la cible.