Le carême, une tradition aujourd’hui oubliée, avec laquelle nos ancêtres ne rigolaient pas

Dans quelques jours débutera le carême, un rituel qui s’est perdu au rythme de la perte d’appétit des Québécois pour la religion catholique. Voici l’histoire de cette pratique et des changements d’alimentation qu’elle provoquait chez nos ancêtres, depuis l’époque de la Nouvelle-France.

Selon le catéchisme de Mgr de Saint-Vallier, publié en 1702, faire carême, c’est d’abord s’abstenir de consommer de la viande, jeûner en se contentant d’un seul repas le midi et d’une légère collation le soir pendant 40 jours, jusqu’à Pâques.

Le carême commence usuellement en février et finit à la fin mars.

Le 1er décembre 1670, Louis Gaboury, reconnu coupable d’avoir mangé de la viande pendant le carême, est condamné, outre à une amende salée, à être attaché au poteau devant la chapelle de l’île d’Orléans pendant trois heures à genoux, mains jointes pour demander pardon.

Le synode de 1694 revient à la charge contre ceux qui ne respectent pas la contrainte de l’abstinence : les curés pourront faire appel aux délateurs.

On ne badine pas avec le carême, sauf si... on compense par une aumône financière!

Toutefois si la consommation de viande est proscrite, où trouve-t-on les protéines? Dans certains poissons d’abord.

Image de Bibliothèque et Archives Canada

Poissons de mer

Malgré l’abondance des poissons dans le fleuve Saint-Laurent, comme l’esturgeon, l’alose, la barbue et le poisson blanc ou corégone, pour ne nommer que quelques espèces, peu se conservent à vrai dire jusqu’à l’hiver.

Le hareng et la morue sont des poissons qui s’apprêtent une fois salés ou séchés pour la conservation de sorte qu’ils sont disponibles à l’année. La morue verte est seulement salée ; quant à la morue séchée, connue sous l’appellation de merluche en France, elle est surnommée le bœuf des jours maigres.

Bref, la morue est considérée comme un poisson accessible à toutes les bourses.

Le saumon commence à faire l’objet de salaisons à grande échelle vers les années 1740, mais il est destiné à l’exportation ; il n’existe aucune trace de conservation par le fumage chez les colons, qui ont rejeté cette façon de faire autochtone.

Queue de castor?

Les poissons d’eau douce consommés durant le carême doivent être pêchés sous la glace.

Le poulamon fait l’objet d’une pêche à Québec, tout comme à La Pérade.

La truite aussi se pêche facilement au filet par l’entremise de deux trous pratiqués dans la glace.

Poisson à chair grasse, l’anguille, pêchée par milliers sur les rives du Saint-Laurent, constitue le gras du carême et se conserve par salaison. Blanchie, elle est ensuite cuite dans du vin avec du sel, du poivre et de la muscade pour ceux qui peuvent se le permettre.

Parmi les poissons amphibies, il faut ranger le castor! En Europe, seule la queue du castor est considérée comme poisson et le reste, comme chair ; dans la colonie, il devient un poisson dès le 17e siècle, mais demeure très peu consommé, bien que sa fourrure soit très recherchée.

Gravure tirée de L’art du potier d’étain

Légumes et céréales

Parmi les céréales, la primauté revient au froment. Le pain de blé froment se dévore dans la colonie à raison d’un kilo par jour.

Avoine et orge sont aussi recommandées, mais beaucoup moins consommées.

Le riz s’apprête chez les mieux nantis.

Les légumineuses, fèves, pois, lentilles et haricots sont disponibles et dégustés en purée ou en potage, mais surtout les pois, blancs ou verts, et les fèves.

Trois légumes émergent, ce sont les choux, les oignons et les poireaux, tous des légumes qui s’apprêtent en purée ou en potage ou encore farcis avec de la chair de poisson.

Topinambours, navets et panais constituent les principales racines et tubercules; à noter que la patate n’est pas consommée avant 1760.

Les premiers sont cuits sous la braise. Le navet blanc, le plus usuel, sera détrôné par le rutabaga en seconde moitié du 18e siècle; il se consomme bouilli ou encore en potage, tout comme le panais.

Carottes et betteraves sont peu populaires avant la fin du 18e siècle.

Image tirée du catéchisme de Mgr de Saint-Vallier

Vive les œufs!

Qu’ils soient apprêtés à la coque, au miroir, en omelette ou pochés, les œufs sont faciles à digérer alors que les œufs brouillés sont conseillés aux malades.

Et c’est sans parler de toutes les recettes qui contiennent des œufs, comme les crêpes.

Les œufs à la portugaise parfumés avec eau de rose ou de fleur d’oranger, sucre et citron ne respectent cependant pas l’esprit du carême! Mais encore faut-il savoir conserver les œufs... pendant l’hiver.

Voici une recette de riz à l’œuf de 1688, au temps des colons

Bien que le riz soit importé en Nouvelle-France, il s’agit d’un aliment assez commun. Il fait partie des rations des matelots et de celles des soldats. D’importantes quantités sont stockées dans les entrepôts du roi et dans ceux des marchands. Dans les cuisines domestiques, on cuit le riz dans des boules d’étain en l’immergeant dans le bouillon du potage. Sur les meilleures tables, on en relève le goût par des épices et du fromage.

Image tirée de L’école des ragoûts, Lyon, Jacques Canier, 1688.

Transposée en termes d’aujourd’hui, la recette ci-dessous, de 1688, se lirait ainsi :

Ingrédients

1,25 l de bouillon de poulet (5 tasses)

450 ml de riz (2 tasses)

30 ml de beurre (2 c. à t.)

2 clous de girofle

1 ml de muscade (1⁄4 c. à thé)

5 ml de sel (1 c. à thé)

3 jaunes d’œufs

115 ml de parmesan ou gruyère râpé (1⁄4 à 1⁄2 tasse)

Préparation

1. Amener le bouillon à ébullition.

2. Ajouter le riz, le beurre, les clous, la muscade et le sel.

3. Faire cuire 20 à 25 minutes à feu doux jusqu’à ce que le bouillon soit absorbé.

4. Délayer les jaunes d’œufs avec un peu d’eau et mélanger avec le riz et le fromage râpé.

Source : L’école des ragoûts, 1688