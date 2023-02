Réédition de l'album «Le décor»: «Le feu sacré est encore là» – Stefie Shock

En 2003, Stefie Shock lançait son deuxième album, Le décor. Vingt ans plus tard, l’auteur-compositeur-interprète souligne l’occasion en proposant une réédition en format vinyle et numérique de ce qu’il considère comme étant le meilleur album de sa carrière.

«L’occasion était belle pour les 20 ans de mon album, explique Stefie Shock. Les rééditions, on aime ça! Le décor, c’est mon album préféré, c’est celui qui méritait une réédition.»

Ce projet de rééditer le disque qui lui a valu le Félix de l’album de l’année pop/rock en 2004, le chanteur de 53 ans le mijote depuis 2020.

Au plaisir d’ouvrir les sessions originales en pièces détachées et de replonger dans ses souvenirs musicaux s’est greffé le désir de ne pas être oublié. Une certaine crainte de ne pas être à la hauteur du produit original aussi.

«Je n’étais jamais retourné là, explique l’artiste qui propose ici des versions remixées de six des onze chansons composant l’album. J’ai voulu remixer certaines chansons pour réparer certaines coquilles ou maladresses du passé.»

La pièce L’amour dans le désert est toutefois restée intacte. «Car il n’y avait pas, dit-il, de meilleur mixage possible pour cette chanson qui comprend 103 pistes!»

Ce nouveau Décor regroupe les populaires pièces Le décor, Un homme à la mer et Tout le monde est triste. La chanson Salut Chantal est d’ailleurs bien ancrée dans l’actualité alors qu’elle se retrouve également sur la bande sonore du film Le plongeur, dont la sortie attendue en salle se fera le 24 février.

Quant à Hérésie, elle est la seule chanson exclusive qui avait été écrite à l’époque, mais qui n’avait jamais pu être offerte au grand public avant aujourd’hui ; pour cause de longue bisbille avec le co-compositeur.

Album souvenir

Stefie Shock confie que ce projet est venu cicatriser beaucoup de plaies ouvertes. Car la création de l’album Le décor fut douloureuse pour le chanteur, alors âgé de 33 ans, qui souffrait d’anxiété.

«J’ai terminé l’album dans la plus grande détresse, se souvient-il. J’avais confiance de pouvoir tout faire seul, il y avait le manque d’expérience et mon anxiété avait atteint un sommet. Je faisais des attaques de panique la nuit, la compagnie de disques avec qui je travaillais allait faire faillite, le premier mixeur a kidnappé le disque dur, bref je n’avais plus de qualité de vie.»

Heureusement, l’album Le décor a été encensé par la critique et a charmé les admirateurs. La tournée qui a suivi et la victoire au gala de l’ADISQ ont signifié la consécration pour le chanteur montréalais qui a fait paraître sept albums studio entre 2000 et 2019.

Tant qu’à être dans les confidences, le Stefie Shock d’aujourd’hui ne s’en cache pas: il s’est senti un peu oublié et négligé au fil des dernières années.

«C’est très dur, mais le feu sacré est encore là, dit-il. Je continue de jouer du coude. La compétition est extrêmement féroce, mais je demeure un artiste encore très privilégié.»

Il reprendra la route des salles de spectacles du Québec dès le 25 février au Théâtre du Marais à Val-Morin avec un nouveau spectacle en mode quintette.

Puis au printemps, Stefie Shock planchera sur son prochain projet : l’écriture d’un opéra rock dans lequel il tiendra le rôle principal. Le thème central? «La vie», souffle-t-il, souriant et mystérieux.