Le vin du samedi: le classisme renouvelé

Appartenant à la famille Amoreau depuis 2012, la même qui est propriétaire du fameux Château Le Puy depuis... 1610, la Closerie Saint-Roch est leur « nouveau » terrain de jeu. Un vignoble de 16 hectares sur le village de Puisseguin, tout à côté de Saint-Émilion, dont les sols argilo-limoneux sur socle calcaire se situent entre 80 et 106 mètres d'altitude. Fait intéressant : le vignoble était planté initialement avec du mourvèdre et du colombard, puis replanté au début de 20e siècle avec du merlot, du cabernet franc et un peu de cabernet-sauvignon. Tout est conduit en agriculture biologique et vinifié sans intrants chimiques. Après une fermentation par infusion en cuves, le vin séjournera 24 mois dans de vieilles barriques avant d’être embouteillé sans filtration.

Un assemblage dominé par le merlot et complété par le cabernet franc (20%) et le cabernet-sauvignon (10%). On devine une touche de réduction à l’ouverture qui se dissipe rapidement pour laisser place à des parfums accrocheurs de cerise, de framboise, de cuir et de balsamique. En bouche, on sent une filiation avec un cru de Saint-Émilion par l’élégance et la finesse de la trame fruitée. Des tanins de bonne définition et bien intégrés à l’ensemble qui paraît énergique. Long et juteux, il se laisse approcher facilement tout en possédant les attributs nécessaires pour se bonifier une dizaine d’années dans votre réserve.

Closerie Saint-Roc 2019, Vin de France 49,75 $ - Code SAQ 14642047 – 13 % – Bio – Nature

★★★1⁄2 $$$$

À noter que le domaine produit désormais deux cuvées parcellaires sur le vignoble : - Les Noyers (95,00 $ - Code SAQ 15080605 - 80% cabernet franc et 20% merlot) - Les Pins (113,50 $ - Code SAQ 15080429 - 50% merlot et 50% cabernet franc)

Deux vins produits en très petite quantité que je n’ai pas goûtés, mais qui devraient réjouir les amateurs qui souhaitent aller plus loin avec les vins de la famille Amoreau.

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.