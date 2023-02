Objectif photo: les emblématiques chauves-souris d’Abidjan

Le centre-ville d’Abidjan se trouve désert. Cette ville de l’Afrique francophone, appelée le petit Manhattan, compte plus de cinq millions d’habitants. Ses gratte-ciel pointent vers le ciel dans le quartier du Plateau. Construite sur une pointe entourée de lagunes, je dois avouer que la cité arbore quand même des airs de New York. En circulant dans les rues, je remarque que l’humidité accablante de ce climat tropical fait son œuvre sur les bâtiments...

Lors de ma première soirée, j’ai été stupéfait par ce qui me semblait être des milliers d’oiseaux qui virevoltaient dans le ciel. À bien observer, je me suis rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’oiseaux, mais plutôt de chauves-souris énormes. Le lendemain, je cherche un endroit en hauteur. À l’approche du coucher du soleil, je décide de me rendre au dernier étage de l’hôtel. Je tombe alors sur une porte non verrouillée qui probablement conduit sur le toit.

Discrètement, je regarde à l’extérieur et je réalise que je suis bien au sommet d’Abidjan. Par prudence, je prends soin de bloquer la porte avec mon sac à dos pour éviter de rester coincé sur le toit. Comme chaque soir depuis la nuit des temps sur le Plateau, des milliers de mammifères volants occupent la ville ! Sans aucun doute, le spectacle de l’envolée de ces chauves-souris qui piaillent réussit à donner des frissons!

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : 100-400mm

Exposition : 1/320s à F/7.1

ISO : 250