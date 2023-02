Mieux-être: le miracle en soi

On a tous, un jour ou l’autre, espéré un petit miracle, aussi banal qu’il puisse paraître. Mais la raison nous dit que les miracles ne surviennent jamais. C’est en grande partie vrai. Pourtant, l’auteur, Mark Mincolla, qui a écrit plusieurs best-sellers internationaux, est convaincu que le miracle peut se manifester et que nous avons la clé pour provoquer sa réalisation.

Mark Mincolla, qui a lui-même guéri d’une maladie grave après de grandes souffrances, s’est intéressé à la question. Pourquoi et comment a-t-il réussi à se guérir lui-même? Est-ce le fruit du hasard? Apparemment non, selon l’auteur. C’est après des années de recherche qu’il a compris qu’il était possible de métamorphoser la réalité. En commençant par éliminer certaines peurs ainsi que plusieurs autres sentiments négatifs.

Dans son livre, l’auteur suggère de développer son esprit supraconscient afin d’atteindre l’unification illimitée de la conscience personnelle. Une force qui existe en chacun de nous et qui s’apprend en commençant par explorer les différents niveaux de conscience.

L’amour

La principale clé pour accéder au miracle tant attendu serait l’amour. L’amour est la plus grande force que l’on peut utiliser. Elle est d’une puissance que l’on ne peut même pas concevoir à moins d’y porter attention. Bien évidemment, on évoque ici l’amour universel, l’amour envers autrui, et tout ce qui touche à notre environnement.

Ainsi, au lieu de haïr une situation, un travail ou encore une maladie, il faut apprendre à aimer. Transformer la haine en amour. Ça semble simpliste, pourtant l’amour apporte petit à petit des résultats positifs. La haine, la colère, l’anxiété sont tout le contraire de l’amour et sont vos ennemis de premier plan. Il faut ainsi apprendre à transcender ces émotions négatives.

Selon certaines études scientifiques sur lesquelles l’auteur s’est penché, l’empathie et la compassion sont des formes d’amour très puissantes. Elles élèvent la conscience chez les individus qui font preuve d’amour envers les autres. Comme nous sommes tous liés, cet amour universel que l’on transmet aux autres nous aiderait indirectement à créer des événements positifs pour nous-mêmes.

D’ailleurs, il est prouvé qu’en aidant les autres, on diminue son propre stress. Ainsi, faire preuve d’altruisme pourrait occasionner du plaisir, de l’amour, et rendre notre propre vie plus agréable et plus intéressante, tout en lui donnant un sens.

Traverser une crise existentielle

Photo fournie par Éditions Guy Trédaniel

Apparemment, nous allons un jour ou l’autre traverser une crise existentielle, si ce n’est déjà fait. L’auteure Marie Lise Labonté, qui est psycho-thérapeute et formatrice depuis 30 ans, a elle-même traversé une crise existentielle à plus d’une reprise. C’est ce qu’elle appelle le passage de la nuit noire de l’âme. Cela peut paraître terrible ou maléfique, pourtant l’auteure estime qu’il s’agit d’une poussée d’évolution. C’est un passage physique, émotionnel, psychique et spirituel à la fois.

Dans les faits, lorsque la fatalité frappe, on doit comprendre qu’il n’y a pas une multitude d’options. On n’a pas vraiment d’autre choix que d’accepter que les choses ne se passent pas comme prévu et que notre parcours doive changer, qu’on le veuille ou non. Car à l’évidence on ne peut rien y changer. Par la suite, on finit par comprendre que parmi les choix qu’il nous reste, le plus avantageux est de continuer à avancer malgré tout. On peut bien évidemment faire une pause, le temps d’accepter, mais autour de soi les autres continueront à avancer, et ce, même si vous avez envie de crier votre souffrance en attirant l’attention. C’est souvent après que l’on comprend que le fait d’avoir avancé au lieu de se replier et de crier à l’injustice a permis de nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres ou de nouvelles occasions de bonheur. On conviendra que durant l’épreuve, quelle qu’elle soit, cette théorie est inintéressante, car on n’a même pas envie de l’envisager. Gardons à l’esprit que le temps, heureusement, arrange bien des choses.

Frôler la mort

Photo fournie par Performance Édition

Plusieurs femmes ont souffert lorsqu’elles ont entendu le terrible verdict tomber, celui d’être atteint du cancer du sein. Heureusement, de plus en plus de femmes s’en sortent. Néanmoins, lorsqu’elles apprennent la terrible nouvelle, c’est toute une gamme d’émotions qu’elles vivent. Choc émotif, souffrance physique et psychologique, traitement qui n’en finissent plus, qui s’ajoutent à la perte des cheveux.

Dans leur livre, 25 nuances de rose, les auteures Geneviève Patry et Karyne Plouffe ont donné la parole à 25 survivantes du cancer du sein. Elles diront pratiquement toutes que c’est leur entourage qui les a aidées à traverser cette grande épreuve, grâce à l’amour qu’elles ont reçu qui a fait toute la différence. Elles posent d’ailleurs un regard d’amour sur ceux ou celles qui les ont accompagnées tout au long des souffrances. Dans leur récit, on comprend qu’il n’y a pas que la terrible maladie à affronter, d’autres problèmes peuvent s’ajouter, notamment des problèmes financiers engendrés par un arrêt de travail, n’ayant pas toujours accès à des assurances. Malgré les difficultés, on comprend que l’être humain est beaucoup plus fort qu’on l’imagine. La résilience et l’attitude positive sont au cœur du processus de guérison. Un livre qui est porteur d’espoir pour ceux qui en ont besoin.