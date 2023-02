Plus d’entraide...

Photo fournie par la Fondation Élan

Pour une deuxième année consécutive, les cliniques de la bannière OPTOPLUS ont déployé une campagne d’entraide à l’échelle de la province, juste à temps pour Noël. Ainsi, chaque clinique participante avait identifié un organisme qui lui tenait à cœur et qui était important dans sa communauté. C’est dans cette perspective que l’équipe de professionnels de la clinique OPTOPLUS Val-Bélair a choisi d’aider de nombreux usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale en versant à la Fondation Élan un chèque de 3000 $, ce qui porte leur contribution à 5500 $ en deux ans. Sur la photo, de gauche à droite : Dr Jean Drouin-Gagné, optométriste et copropriétaire ; Lyne Dufresne, cheffe du programme en déficience visuelle de l’IRDPQ ; Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation Élan, et Dre Rosa-Lee Viens, optométriste et copropriétaire d’OPTOPLUS Val-Bélair.

Un engagement de 40 000 $

Photo fournie par Transit

Dans une volonté de s’impliquer encore davantage dans sa communauté, Transit, une entreprise lévisienne qui est devenue la plus importante entreprise de distribution de pièces automobiles dans l’est du Canada, a remis récemment à quatre organismes d’aide de la région de Lévis un montant de 10 000 $, pour un total de 40 000 $. Les organismes choisis sont : L’ADOberge, la Fondation Jonction pour Elle, Le Grenier alimentaire et la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (HDL). De gauche à droite, sur la photo : Sébastien Arsenault et Fred Montplaisir, L’ADOberge ; Stéphane Clavet et Yvon Gosselin, Le Grenier : Nathalie Samson, Fondation HDL ; Stéphan Guay, président de Transit ; Marc-Antoine Boisvert, L’ADOberge ; Stéphan Dupont, animateur ; Hélène Bernard, bureau de Bernard Drainville, député de Lévis ; Fleur Paradis, conseillère municipale de la Ville de Lévis ; Lyne Carrier, Fondation Jonction pour Elle ; Hélène Landry, Fondation HDL, et Denis Bouchard, Fondation Jonction pour Elle.

Regroupement en Beauce

Photo fournie par Alnordica

Les entreprises Alnordica Fabrication et Moulures 2000, situées respectivement à Saint-Lambert-de-Lauzon et à Saint-Patrice-de-Beaurivage, m’annoncent le regroupement de leurs entreprises, effectif dès maintenant. Spécialisées dans la fabrication de moulures d’acier, d’aluminium, d’acier inoxydable, de cuivre, puis d’accessoires, de produits métalliques de toiture et de revêtement extérieur, les deux entreprises sont confiantes quant à l’avenir de cette fusion et ont la ferme intention de continuer de développer leur présence dans le marché de la vente et de la production de moulures et de produits métalliques afin de devenir la référence dans le milieu de la construction résidentielle, industrielle, commerciale et agricole. Cette année, Alnordica et Moulures 2000 fêtent respectivement leur 60e et 30e anniversaire de création. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Savoie, vice-président de Moulures 2000 ; Jimmy Savoie, directeur de production chez Moulures 2000 ; Mario Savoie, président de Moulures 2000, Yannick Dufour, président d’Alnordica, et Daniel Labonté, vice-président exécutif d’Alnordica.

Anniversaires

Photo fournie par Karl Jessy et TVA

Sébastien Delorme (photo), acteur de télévision (Indéfendable, TVA), de cinéma et de théâtre québécois, 52 ans... Sonia Gagnon, de l’Agence Sonia Gagnon à Montréal... Raymond Rougeau,

ex-lutteur professionnel, 67 ans... John Travolta, acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, 69 ans... Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx (Babe), 76 ans... Dick Duff, un ancien du Tricolore, 87 ans... Yoko Ono, veuve de John Lennon, 90 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 18 février 2022 : Danic Champoux (photo), 45 ans, cinéaste québécois qui, entre autres, a participé à La Course destination monde et a signé des films comme CHSLD, mon amour en 2020... 2019 : Charles DeBlois, 79 ans, ancien député fédéral de Beauport-Montmorency-Orléans et journaliste bien connu à Québec dans les années 70 et 80... 2014 : Mavis Gallant, 91 ans, écrivaine canadienne (Montréal) qui a publié plus d’une centaine de nouvelles... 2013 : Jerry Buss, 80 ans, propriétaire des Lakers de Los Angeles (NBA) et des Kings de Los Angeles (LNH) de 1979 à 1985... 2013 : Damon Harris, 62 ans, chanteur des Temptations de 1971 à 1975... 2011 : Fernand Simard, 74 ans, l’un des six fondateurs de Cossette Communication Marketing... 2009 : l’abbé Michel Fortin, 69 ans, curé des paroisses Christ-Roi à Lévis, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery... 1964 : Joseph-Armand Bombardier, 56 ans, le père de la motoneige.