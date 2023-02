Voici trois hôtels pour adultes seulement en Floride

Vous connaissez la Floride un peu, moyennement, beaucoup... Vous décidez de sortir des sentiers battus et vous voulez faire quelque chose d’un peu fou! Offrez à l’être aimé une escapade romantique en Floride. Un voyage en amoureux dans des hôtels pour adultes seulement! Bien sûr, ce ne sont pas des hôtels XXX mais plutôt des établissements tranquilles où vous n’entendrez aucun cri d’enfant dans la piscine, pas de pleurs dans la salle à manger, pas de courses dans les corridors, et personne pour «faire le bacon», c’est-à-dire hurler jusqu’à obtenir l’objet convoité. Vous pourrez profiter du spa, de la piscine, du restaurant et des jardins sans aucun stress, ce sera le bonheur tout simplement. Voici trois hôtels pour adultes seulement, à ajouter dans votre carnet de bonnes adresses.

The Standard Spa Miami Beach

Miami Beach

Qui n’aime pas passer une journée en couple au spa, en plus de profiter de chambres douillettes pour faire le plein d’énergie? C’est ce qui vous attend au Standard Spa Miami Beach, un hôtel boutique pour adultes seulement à 10 minutes de South Beach, précisément à Belle Isle, une petite île dans la baie de Biscayne. L’hôtel, établi dans une ancienne bâtisse de 1953 de style art déco, autrefois le Montery Motel, puis devenu plus tard le Lido Beach Spa, fait partie de la très branchée chaîne hôtelière The Standard qui a également pignon sur rue à New York, Londres mais aussi dans les Maldives, à Ibiza et même à Hua Hin en Thaïlande.

Photo fournie par Marie Poupart

L’établissement qui dispose d’une centaine de chambres sur un étage, dont plusieurs sont munies de terrasses privées avec baignoire extérieure, est d’abord et avant tout reconnu pour son spa qui met l’accent sur les bienfaits de l’hydrothérapie. Ainsi, vous pourrez profiter d’une panoplie de soins comprenant bain turc, bain de vapeur, sauna, un plongeon arctique, une salle de glace, un salon de boue, pour ne nommer que ceux-là, sans oublier bien sûr les traitements de massothérapie et même d’acupuncture.

Photo fournie par Marie Poupart

Après votre journée au spa, profitez-en pour faire une saucette dans leur superbe piscine à débordement et admirez le coucher de soleil sur la Baie de Biscayne, un spectacle haut en couleur!

En plus du spa, l’hôtel propose un gym, des soins de pédicure et manucure, un café, un resto avec terrasse, un bar intime et plusieurs activités pour la détente, méditation, cours de yoga, de danse et de pilates, conférences sur le bien-être, séance d’astrologie en couple, etc. Bref un lieu idéal pour relaxer entre amoureux ou entre amis et recharger ses batteries.

Photo fournie par Marie Poupart

Autre avantage: l’hôtel met gratuitement à la disposition de ses invités des vélos et des planches à pagaie, pour explorer de façon agréable les environs.

De façon à éviter les longues attentes jusqu’en fin d’après-midi, il est possible d’avoir accès à sa chambre à l’heure souhaitée à condition de réserver à l’avance.

National Hotel

Miami Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Le National Hotel datant de 1939 et fraîchement rénové en 2021 accueille aussi uniquement des adultes. Situé en bord de mer, en plein cœur du quartier art déco de South Beach, il est l’un des seuls hôtels à avoir préservé l’authenticité de ce style. Vous pourrez choisir parmi la centaine de chambres de la tour principale ou encore pour l’une des 36 cabines (cabanas). Ces dernières se trouvent dans un édifice de quatre étages avec vue sur les jardins et la piscine. D’ailleurs, l’un des attraits du National Hotel est sa grandiose piscine longue de plus de 62 mètres qui vaut à elle seule le déplacement. Ce bassin à débordement niché parmi les palmiers et les bougainvilliers est le plus long à Miami Beach. Enfin, l’établissement propose deux bars et trois restaurants, dont le réputé Mareva 1939. Son menu s’inspire de plats typiquement espagnols avec un choix varié de paellas et de tapas.

Photo fournie par Marie Poupart

Photo fournie par Marie Poupart

Bungalows Key

Key Largo

Photo fournie par Marie Poupart

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Bungalows Key est le seul hôtel en formule tout compris en Floride, il est réservé aux clients de 21 ans et plus seulement. À une heure au sud de Miami, à Key Largo, ce complexe comprend 135 bungalows d’une grandeur de 900 pieds carrés avec véranda privée, baignoire et douche extérieures. À cela s’ajoutent un centre d’exercice, deux piscines, un spa, cinq restaurants dont un resto/bar style tiki d’où on peut admirer de fabuleux couchers de soleil. La plage privée aux eaux turquoise et les jardins luxuriants aux cocotiers majestueux font de ce lieu un véritable éden sous les tropiques, parfait pour un séjour romantique. Dans ce genre de formule on ne s’étonnera pas de la très longue liste des activités offertes en plus de l’animation. Moyennant des frais supplémentaires, des excursions sont proposées pour de la plongée ou de la pêche ou encore en catamaran, en voilier et même en hydravion pour visiter les îles avoisinantes. Le soir, on se déhanche sur la musique d’un DJ live ou alors, on se lâche lousse en s’époumonant au karaoké.

Photo fournie par Marie Poupart

Photo fournie par Marie Poupart

