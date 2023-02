Jeux vidéo: retomber en amour avec Metroid

On s’attendait à une simple version remastérisée de Metroid Prime. Mais ce qu’on reçoit aujourd’hui prend davantage l’allure d’une refonte entière tant Nintendo a réussi à polir et parfaire son jeu classique.

Les rumeurs d’une version rafraîchie de Metroid Prime – jeu qui a marqué l’époque du GameCube – couraient depuis des mois, voire des années. Les joueurs la réclamaient sans relâche auprès de Nintendo qui, de son côté, demeurait délibérément coi quant à ce projet... jusqu’à tout récemment.

Le géant nippon a en effet profité de sa dernière présentation virtuelle pour non seulement confirmer ce nouveau portage, mais également le lancer officiellement.

Les prières des fans sont donc enfin exaucées. Et force est de constater que leur patience a été hautement récompensée puisque Metroid Prime Remastered nous revient dans une forme entièrement modernisée et, surtout, franchement épatante.

Retour vers Tallon IV

On remet donc le cap vers la planète Tallon IV, contrée hostile peuplée de créatures extraterrestres aussi terrifiantes que sanguinaires. Aux commandes de la célèbre héroïne Samus Aran, le joueur doit enquêter sur une mystérieuse substance toxique ayant détruit cette planète étrangère. Pour ce faire, il traversera moult biomes uniques et singuliers, dont la seule constance est la présence d’ennemis redoutables.

On a beau avoir usé nos pouces avec Metroid Prime sur nos manettes de GameCube il y a deux décennies, c’est un univers complètement bonifié et enrichi qu’on explore désormais via notre Nintendo Switch.

Oui, il demeure familier. Mais l’expérience elle-même s’en veut rehaussée à plusieurs niveaux, à commencer par ses commandes désormais modernisées rendant le parcours encore plus fluide et instinctif.

C’est toutefois au niveau visuel que Metroid Prime Remastered épate le plus. Avouons-le, certains studios tournent parfois les coins ronds quand vient le temps d’offrir une cure de jeunesse à leurs jeux, semblant appliquer un simple filtre HD pour leur redonner leur éclat et les positionner dans l’époque actuelle. Mais pas ici.

Magnifique

C’est après un travail d’une grande minutie que Metroid Prime nous revient, cette fois-ci avec des textures infiniment plus riches et détaillées et des environnements beaucoup plus nets, tous d’une grande beauté. En un mot, c’est magnifique. En fait, ceux qui n’ont jamais joué à la version originale – ou ceux dont la mémoire s’est embrumée avec les années – peineront à croire qu’il s’agit d’un vestige du début du siècle. Car Metroid Prime Remastered est actuel, moderne et capable de rivaliser avec l’offre vidéoludique actuelle.

Les puristes peuvent tout de même se rassurer : l’essence de l’original est préservée, comme en fait foi le fort parfum rétro qui s’en dégage. Celui-ci est d’ailleurs plus capiteux dans les quelques rares failles de cette nouvelle édition, tels la lourdeur des mouvements de Samus Aran ou encore les quelques bogues visuels rencontrés lors de déplacements.

Metroid Prime Remastered ★★★★☆

► Disponible sur Nintendo Switch

Retour vers l’époque Game Boy

Avis aux nostalgiques : le système Nintendo Switch Online bonifie aujourd’hui son offre en ajoutant à son catalogue les systèmes classiques Game Boy et Game Boy Advance.

Les joueurs peuvent désormais replonger dans cette époque pas si lointaine où Mario, Link et leurs pairs prenaient vie dans la paume de nos mains via ces petites consoles portatives. Au menu : Kirby’s Dream Land, Tetris, Metroid II – Return of Samus, The Legend of Zelda: The Minish Cap et autres Kuru Kuru Kururin.

Si le visuel de l’époque Game Boy peut être rébarbatif pour la nouvelle génération, elle plaira à ceux qui ont grandi avec les jeux de cette époque. On est, en effet, retombé immédiatement en enfance grâce à Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins. Quant aux vestiges du Game Boy Advance, on s’émerveille de voir à quel point les Mario & Luigi : Superstar Saga ou encore Mario Kart : Super Circuit tiennent encore la route.