Séisme: un joueur de soccer retrouvé mort en Turquie

Le joueur de soccer ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sans vie tôt samedi sous les décombres à Antakya, en Turquie, 12 jours après avoir été localisé pour la dernière fois, a déclaré son agent.

Atsu manquait à l’appel depuis que les puissants tremblements de terre ont heurté la région de la Turquie où il se trouvait, le 6 février dernier. L’agent du joueur, Murat Uzunmehmet, a mentionné aux médias que son corps a été retrouvé sans vie, sous l’immeuble où il demeurait, et que d’autres articles lui appartenant continuaient d’être ressortis, comme son téléphone.

Le joueur de 31 ans avait signé un contrat avec le Hatayspor en septembre dernier, et évoluait avec la formation turque au moment du séisme. L’ailier a auparavant porté l’uniforme d’Everton, de Chelsea et de Newcastle, trois équipes de la Premier League anglaise. Il avait d’ailleurs compté un but pour le Hatatyspor, le 5 février dernier.

Différents médias se sont notamment contredits la semaine dernière, alors que certains ont rapporté qu’il a été rescapé du séisme et transporté à l’hôpital. L’entraîneur-chef du Hatayspor, Volkan Demirel, a dit quelques jours plus tard que son corps était toujours recherché.

Le nombre de morts s’élève jusqu’à maintenant à 45 000, en Syrie et en Turquie, après les tremblements de terre du 6 février.