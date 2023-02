Changer d'air: Uplà et l’Érablière Charbonneau, un combiné amusant pour la relâche

Au pied du mont Saint-Grégoire, à une demi-heure du pont Samuel-De Champlain, Uplà, un nouveau parcours dans les arbres inauguré par l’équipe d’Arbraska l’été dernier, sera en activité durant la relâche scolaire. C’est sur le site de l’Érablière Charbonneau.

D’immenses trampolines en filet sont suspendus et reliés aux arbres en hauteur. Parents et enfants sautillent ensemble. Même les petits à partir de trois ans sont admis.

Jouer en famille

Sur les trampolines, on marche, on saute et on joue avec un ballon géant. L’ensemble forme un labyrinthe avec des tunnels et des glissoires en cordage permettant de redescendre au sol.

Des passerelles mènent au Village Arbre-en-ciel, constitué de cabanes colorées juchées dans les arbres. Les enfants se promènent de l’une à l’autre, visiblement émerveillés.

Des filets latéraux sont installés pour assurer leur sécurité, ce qui permet de les laisser explorer.

Casse-croûte de la cabane

Photo fournie par Alain Demers

À quelques pas, de l’autre côté du chemin du Sous-bois, l’Érablière Charbonneau tient un casse-croûte mettant en valeur des produits à saveur d’érable. On y sert, entre autres, la poutine de la cabane, à laquelle sont ajoutés saucisses, bacon et œufs cuits dans le sirop d’érable.

Aussi au menu: un chili végane à l’érable. J’y ai goûté. C’est pas mal du tout. Pour boire, j’ai bien aimé l’eau d’érable pétillante La Tubulle. À essayer : leurs bières Cabanak sans alcool (0,5) (rousse, pilsener et NEIPA). Pour les enfants et les ados, il y a de la slush à l’érable.

Aussi durant les sucres

Photo fournie par l’Érablière Charbonneau

Uplà est de plus ouvert tous les week-ends, l’Érablière Charbonneau étant en activité tous les jours avec ses traditions comme les repas de cabane, la tire sur neige et la balade en voiture tirée par un tracteur.

Les enfants qui ont encore de l’énergie peuvent s’en donner à cœur joie dans l’aire de jeux près de la cabane. Selon la température, au début mars, une mini-­ferme égayera les lieux.

L’ÉRABLIÈRE CHARBONNEAU

Casse-croûte et repas traditionnels

Aire de jeux, balades avec tracteur, sentier en montagne, sentiers de ski de fond

Ouvert : tous les jours, jusqu’au 30 avril

UPLÀ

Tarif le jour (réservation requise) : 22,50 $ par adulte, 35 $ par enfant

Ouvert : durant la semaine de relâche (du 27 février au 3 mars 2023) et durant les week-ends, le jour et le soir

