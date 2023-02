Voici 10 emplois à plus de 100 000 $ affichés au Québec

Dentiste, architecte logiciel, développeur iOS, directeur des finances... Le Journal a mis la main sur le club sélect des 10 emplois payés plus de 100 000 $ par année affichés au Québec.

Au premier rang, on retrouve le métier de dentiste avec un salaire moyen de plus de 155 344 $, selon des données compilées par Indeed pour Le Journal.

« Les études étaient très difficiles, mais c’est un petit cinq ans de ta vie », lance Carol Esper, une dentiste de 26 ans, qui exerce le métier depuis quatre mois.

En plus de bien gagner sa vie, la jeune dentiste aime la profession pour son horaire stable, qui lui permet d’exercer une profession peu stressante, selon elle.

« J’ai trois oncles dentistes. J’ai peut-être quatre ou cinq cousins dentistes aussi, donc j’ai vraiment été exposé aux dentistes », lance celle qui travaille à la Clinique dentaire Cartier, qui a comme propriétaire la dentiste Nasim Attaran.

Il y a une semaine, le Bilan 2022 de l’emploi de l’Institut du Québec indiquait qu’entre décembre 2019 et décembre 2022, la création d’emplois a été marquée dans les postes « à temps plein et bien rémunérés ».

On soulignait notamment que les travailleurs qui gagnent 30 $ l’heure ou plus sont ceux qui en ont le plus bénéficié (+531 900 ; +43 %).

« En revanche, les pertes d’emploi les plus importantes ont été enregistrées chez les travailleurs payés 20 $ l’heure et moins (-465 500, -40 %) sur la période de décembre 2021 à décembre 2022 », notait-on.

Règne des technos

Or, ce qui ressort du palmarès d’Indeed des 10 emplois affichés les plus payants au Québec, c’est que 70 % des postes touchent à la techno.

Ingénieur de données, ingénieur logiciel, développeur iOS (voir tableau)... la demande explosive continue de chauffer le site de recherche d’emploi.

« Malgré les mauvaises nouvelles de suppressions de postes aux États-Unis, il y a beaucoup d’entreprises, ici, qui ont besoin de talents », observe Stepan Arman, directeur principal des ventes, Québec, chez Indeed.

« Ça reste un secteur éternellement en pénurie », souligne-t-il.

D’après Jérôme Côté, CRHA, associé chez Normandin Beaudry, la multiplication des applications de toutes sortes depuis la pandémie fait bondir la demande.

« Il y a des candidats qui se lancent à leur compte pour offrir leurs compétences au plus offrant. Ils peuvent facturer 100 $ ou 200 $ l’heure. Ça en laisse bien plus dans leurs poches », affirme-t-il.

Des métiers aussi

Dans le club sélect des 10 emplois prisés, on retrouve aussi celui de directeur des finances, ce qui n’étonne pas Komlan Sedzro, doyen de l’École des sciences de la gestion (ESG) à l’UQAM.

« Il y a un besoin dans tous les domaines », souligne-t-il. Finance climatique, finance durable... la profession s’ouvre, partage-t-il.

Par ailleurs, des métiers affichés offrent aussi des salaires alléchants, comme celui de mécanicien spécialisé à près de 115 000 $ par année ou encore d’électricien de camion de service allant jusqu’à 86 $ l’heure.

Des postes de massothérapeute pouvant atteindre les 69 $ l’heure sont aussi affichés sur Indeed. Avec un diplôme d’études collégiales (DEC) en poche, des postes de contrôleur à 100 000 $ et plus sont aussi à disposition.

On cherche aussi des chauffeurs de camion propriétaires-exploitants avec un salaire dans une fourchette de 100 000 $ à 160 000 $.

LE TOP DES « BONNES JOBS » SUR INDEED

1 Dentiste

Salaire moyen proposé : 155 344 $ (médian : 200 000 $)

Diplôme : doctorat en chirurgie dentaire ou doctorat en médecine dentaire

2 Ingénieur en fiabilité de site (SRE)

Salaire moyen proposé : 136 002 $ (médian : 125 000 $)

Diplôme : baccalauréat en informatique

3 Gestionnaire de l’ingénierie logicielle

Salaire moyen proposé : 134 785 $ (médian : 150 000 $)

Diplôme : baccalauréat en informatique

4 Ingénieur de données

Salaire moyen proposé : 131 642 $ (médian : 150 000 $)

Diplôme : baccalauréat en informatique

5 Ingénieur logiciel senior

Salaire moyen proposé : 116 314 $ (médian : 105 000 $)

Diplôme : baccalauréat en informatique

6 Vétérinaire

Salaire moyen proposé : 115 223 $ (médian : 122 500 $)

Diplôme : doctorat en médecine vétérinaire

7 Développeur senior

Salaire moyen proposé : 113 223 $ (médian : 125 000 $)

Diplôme : maîtrise ou baccalauréat en génie informatique

8 Architecte logiciel

Salaire moyen proposé : 112 334 $ (médian : 112 500 $)

Diplôme : baccalauréat en informatique

9 Développeur iOS

Salaire moyen proposé : 110 510 $ (médian : 120 000 $)

Diplôme : expérience dans le développement de logiciels mobiles

10 Directeur des finances

Salaire moyen proposé : 100 433 $ (médian : 110 000 $)

Diplôme : études en comptabilité (comptable professionnel agréé)

Source : Indeed