Canucks: de nouveaux sommets pour Elias Pettersson

Malgré le tumulte dans lequel les Canucks de Vancouver sont plongés cette saison, le centre Elias Pettersson parvient à jouer le meilleur hockey de sa carrière.

Samedi, le Suédois a malmené les Flyers de Philadelphie en amassant cinq points, dont deux buts, dans une victoire de 6 à 2.

Même s’il n’a disputé que 54 rencontres en 2022-2023, le cinquième choix au total de l’encan de 2017 a déjà établi une nouvelle marque personnelle pour les points en une campagne, avec 71.

«Évidemment, c’est quelque chose que j’avais en tête, a admis Pettersson, dont les propos ont été repris par le NHL.com. Mais je suis heureux que nous ayons remporté le match.»

«Je crois qu’il commence à apprendre comment être un meneur», a quant à lui estimé l’entraîneur-chef Rick Tocchet.

Même s’il jouait déjà avec panache malgré la tempête qui a accompagné le congédiement de Bruce Boudreau, le numéro 40 semble être plus confiant que jamais depuis qu’il a été jumelé à Andrei Kuzmenko et Anthony Beauvillier sur le premier trio des «Nucks».

«Nous essayons de jouer avec rapidité, a enchaîné Pettersson. Nous jouons bien lorsque nous sommes réunis tous les trois ensemble. Nous voulons évoluer chaque jour et chaque match.»

Par ailleurs, depuis qu’il a été échangé par les Islanders de New York, Beauvillier a rehaussé son niveau de jeu d’un cran. Il a inscrit quatre buts et six points en sept duels, tout en passant en moyenne 19 min 11 s. par rencontre sur la patinoire.

Une première pour un ancien des Lions

Entre les poteaux des Canucks, la blessure à Thatcher Demko et les insuccès de Spencer Martin et Collin Delia ont ouvert la porte à un candidat insoupçonné : le Letton Arturs Silovs.

Âgé de 21 ans, l’ancien choix de sixième ronde de l’équipe de Vancouver avait été prêté aux Lions de Trois-Rivières la saison dernière. Il avait excellé en 10 duels avec le club-école du Canadien de Montréal, affichant un taux d’efficacité de ,920 et un dossier de 6-3-1.

Après être devenu le 736e ex-joueur de l’ECHL à prendre part à un match du circuit Bettman, mercredi, Silovs a obtenu son premier gain avec les Canucks, face aux Flyers.

«C’est un excellent sentiment, s’est-il réjoui, après avoir repoussé 35 rondelles. J’ai travaillé fort pour accomplir cela.»

«Nous avons besoin d’histoires positives dans cette équipe, a conclu Tocchet. Il y a eu assez de négativisme.»