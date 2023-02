Chambres d’écho: donner un sens à la destruction

Déchiré par les conflits, le Proche-Orient est une région aussi sanglante que désespérante. Montée à l’Espace libre, la pièce Chambres d’écho constate de manière habile et implacable les ravages de la guerre en Syrie, la déliquescence de l’État libanais, ainsi que l’influence néfaste de l’Occident.

Philippe Ducros s’est inspiré de ses propres expériences dans ces pays pour écrire cette œuvre qu’il met en scène. Dans cette autofiction, il part en 2019 rendre visite à Samia, une amie qu’il avait connue en Syrie environ 15 ans auparavant et avec qui il entretient une correspondance via les réseaux sociaux. C’est la seule de ses connaissances qui est restée sur place malgré la guerre civile qui y fait rage. Il doit cependant passer par le Liban qui est en proie à des révoltes populaires.

Cette simple trame est fréquemment entrecoupée de propos sur le passé et le présent de cette région, notamment le Printemps arabe qui a soulevé tant d’espoirs dans les années 2010. Ce discours dénonce l’impérialisme occidental et américain, tout en n’occultant pas les responsabilités des tyrans et d’autres acteurs qui tirent les ficelles au détriment du peuple qui souffre.

Le tout est merveilleusement rendu par une scénographie comptant sur une panoplie d’images d’archives qui nous plongent au cœur du chaos.

Étienne Pilon joue le personnage principal, celui d’un Philippe impuissant devant tant d’horreur, qui tente de comprendre ce qui se déroule sous ses yeux. L’acteur est accompagné de Mounia Zahzam, qui incarne Samia, mais aussi une narratrice. Sans être transcendants, ils offrent une performance solide.

Approche engagée

La force de cette production vient surtout de son approche engagée afin de montrer sans détour ces forces qui font couler le sang. Les références géopolitiques sont omniprésentes. Les fervents d’histoire et d’actualité se régalent. Cependant, le nombre élevé de politiciens, de groupes et de mouvements évoqués submerge ceux moins familiers par ces questions.

En montrant cette courtepointe d’intérêts divergents, l’auteur arrive toutefois à souligner la complexité du chemin à parcourir pour trouver des compromis. Le dramaturge soulève aussi la difficulté de sortir de sa propre chambre d’écho afin de donner un sens à toutes cette destruction. Cette proposition dure, mais essentielle, constitue donc un bel hommage à toutes ces populations qui souffrent toujours dans l’indifférence et pour qui la paix semble loin d’être à portée de main.

Chambres d’écho ★★★1⁄2

Une mise en scène de Philippe Ducros

Avec Étienne Pilon et Mounia Zahzam

♦ Chambres d’écho est présentée jusqu’au 4 mars 2023.