Délit de fuite à Brossard : une mère incapable de faire son deuil

Près de huit mois après le délit de fuite qui a tué sa fille unique, une mère de la Rive-Sud de Montréal est incapable de faire son deuil et déplore le manque de ressources pour l’aider à traverser ce drame.

«Quand la vie de ma fille lui a été arrachée, la mienne s’est arrêtée aussi. Est-ce que j’aurai un semblant de vie normale un jour? Je suis dans l’inconnu. Je ne peux pas continuer ma vie comme si de rien n’était. Elle me manque tellement», souffle Éliane Dell, d’une voix brisée par les sanglots.

Sa fille Clarissa St-Armand Dell, âgée de 25 ans, a été happée mortellement le 24 juin dernier alors qu’elle traversait l’intersection du boulevard Rome et de la rue Lautrec à Brossard, vers 4h20 du matin.

Thierry Laforce / Agence QMI

Le chauffard aurait aussitôt pris la fuite, laissant plusieurs témoins horrifiés et le corps de la jeune femme derrière lui.

«Il l’a laissé dans la rue comme un vulgaire déchet. J’ai énormément de tristesse à l’intérieur de moi, mais aussi beaucoup d’incompréhension», confie la mère affligée.

Après un peu moins de deux semaines d’enquête, un homme s’est fait passer les menottes en lien avec cette affaire. José Luis Raymond a plaidé non-coupable aux chefs d’accusation portés contre lui, soient d’omission de s’arrêter à la suite d’un accident mortel et de conduite dangereuse causant la mort. Arrêté le 7 juillet dernier, le suspect a été libéré sous conditions en attendant son procès.

Courtoisie

Deuil difficile

«Clarissa, c’était toute ma vie. C’était ma moitié, ma famille et ma meilleure amie. On était ensemble tous les jours. La perdre du jour au lendemain, sans pouvoir lui parler et la toucher, c’est insupportable», se désole Éliane Dell.

Depuis la mort de sa fille, elle a cogné à toutes les portes pour obtenir de l’aide. Les résultats sont loin d’être à la hauteur de sa peine, croit-elle. Elle déplore le manque de ressources pour les parents endeuillés qui doivent apprendre à vivre sans leur enfant.

Thierry Laforce / Agence QMI

«Je ne fais pas juste le deuil de ma fille, mais aussi de me faire appeler maman ou de devenir grand-mère. Pour une mère, c’est la plus belle chose au monde de se faire appeler maman. Moi, ça n’arrivera plus jamais», pleure la mère de Clarissa.

Hommage

Éliane Dell, qui n’est pas entrée dans la chambre de sa fille depuis sa mort, se rend tous les jours sur les lieux du drame pour y déposer des fleurs. Jusqu’à récemment, une croix avait été plantée à l’intersection. La Ville l’a toutefois remplacé vendredi par une plaque commémorative en hommage à Clarissa.

«Ils ont aussi planté un arbre pour remplacer celui qui était là avant l’incident», a souligné Mme Dell, reconnaissante d’avoir un lieu où elle peut se recueillir.