Des nuages sur le Québec dimanche

Nombreuses sont les régions du Québec qui verront un ciel ennuagé dimanche. Ce sera notamment le cas pour le Grand Montréal et ses régions limitrophes. Le mercure sera un peu plus élevé que lors des derniers jours, alors qu’il atteindra 4 dans certains secteurs.

Idem pour l’Outaouais, l’Estrie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, qui verront des conditions sensiblement similaires. Pour l’Abitibi-Témiscamingue, des averses de neige sont attendues en début de journée.

Les régions de la Mauricie, la Capitale-Nationale et le Saguenay verront quant à elles une alternance-soleil nuage sur l’ensemble de la journée. Le soleil fera toutefois plus ressentir sa présence dans Charlevoix, Montmagny-L'Islet et le Lac-Saint-Jean. La température oscillera entre 0 et 1 dans la plupart de ces régions.

Le soleil et le nuage alimenteront également plusieurs des résidents du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Finalement, le soleil viendra réchauffer la Côte-Nord, tel que Baie-Comeau, Sept-Îles et Les Escoumins. Des températures de –5 à -7 sont attendues dans la région.