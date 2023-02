Flames: une expérience «traumatisante» pour Rasmus Andersson

Le défenseur Rasmus Andersson était particulièrement reconnaissant de pouvoir effectuer un retour au jeu pour les Flames de Calgary, jeudi, une dizaine de jours après avoir été impliqué dans un grave accident de la route.

Alors qu’il se déplaçait en scooter à Detroit, le 8 février dernier, l’arrière suédois a été percuté par une voiture. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais s’en est finalement sorti indemne.

Cette expérience a tout de même marqué au fer rouge l’homme de 26 ans.

«Je ne vais pas mentir... c’était traumatisant et épeurant, a-t-il avoué au site du circuit Bettman. Les jours que j’ai passés à l'hôpital étaient difficiles, parce que je ne sais toujours pas ce qui s’est passé.

«Tu es en route vers un endroit et tu te réveilles dans l’ambulance. J’étais dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) avant de me souvenir de mon nom. C’était une expérience traumatisante pour moi, ma femme et ma famille.»

«Je suis reconnaissant envers le personnel du [Detroit Receiving Hospital]. Ils ont fait de l’excellent boulot.»

Malgré cet épisode malheureux, Andersson n’a manqué à l’appel que pour trois matchs pour la troupe de Darryl Sutter. À son retour au jeu, les Flames ont subi un dur revers un 5 à 2 aux mains des Red Wings de Detroit.

Andersson a tout de même fait bonne figure dans la défaite, amassant une mention d’aide en 19 min 49 s. d’utilisation. Mais s’il n’a gardé aucune séquelle physique de son accident, il a admis qu’il ne s’en était toujours pas remis psychologiquement.

«Je pensais encore à tout ce qui s’est passé, alors j’étais sûrement trop prudent dans certaines situations, a-t-il enchaîné. Mais je me sens de mieux en mieux chaque jour. Une fois que tu traverses ton premier match, tu sais que tu vas être correct.»

La bonne décision de Huberdeau

Quelques jours après cette défaite face à l’équipe du Michigan, les Flames se sont repris de belle façon en mettant un terme à la séquence de sept victoires des Rangers de New York, samedi.

Après avoir fait les manchettes en raison du tweet incendiaire de son agent, Allan Walsh, Jonathan Huberdeau a fait taire les détracteurs en mettant la table pour le but de la victoire dans un gain de 3 à 2 en prolongation.

«Les Rangers sont une bonne équipe, a convenu la fierté de Saint-Jérôme après le duel. Nous avons connu un excellent début de match et nous n’avons rien lâché. Ils sont revenus de l’arrière, mais nous avons démontré notre force de caractère.»

Ainsi, après des buts consécutifs de Vladimir Tarasenko et Alexis Lafrenière qui ont forcé la tenue d’une prolongation, un tir judicieux de Huberdeau dévié par Mikael Backlund a scellé l’issue de la rencontre.

«Vous connaissez la qualité de mon tir. Je n’avais aucune chance de marquer, a estimé le Québécois. J’ai vu “Backs” qui était laissé à lui-même devant le filet. C’est une tactique qu’il pratique tous les matins à l’entraînement. Ç'a payé. C’est une victoire cruciale pour nous.»

Les Flames reprendront le collier lundi, au Scotiabank Saddledome, où ils se frotteront aux Flyers de Philadelphie.