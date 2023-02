Fox News savait: 1,6 milliard $US de mensonges

Des courriels des plus influents animateurs de la chaîne d’extrême-droite Fox News révèlent qu'ils disaient en privé que Trump mentait lorsqu’il affirmait que les élections de 2020 avaient été volées et continuaient quand même de propager ses mensonges.

Leurs commentaires ont été rendus publics dans le cadre d'une poursuite en diffamation contre Fox News par Dominion Voter Systems. Selon le dossier légal de l’entreprise, les hôtes Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham, dans des échanges de courriels, se sont moqués et ont insulté les conseillers de Trump Rudolph Giuliani et Sidney Powell à plusieurs reprises.

Dominion poursuit Fox News, le réseau d'information le plus regardé des États-Unis, pour 1,6 milliard de dollars US.

D’abord la vérité puis le mensonge.

Fox News a stupéfait et enragé Trump et son équipe le soir de l’élection en devenant le premier réseau à projeter que Biden deviendrait le prochain président.

Lorsque les cotes d’écoute de Fox ont fortement chuté et que Trump a refusé de concéder, les animateurs du réseau ont commencé à promouvoir la thèse farfelue de la fraude électorale impliquant des machines à voter de Dominion. Les vedettes de Fox News perdaient leur public, qui fuyait vers OAN et Newsmax, les deux autres médias d'extrême droite. Les patrons voyaient la rentabilité du réseau chuter.

Carlson a écrit à Ingraham le 18 novembre 2020 au sujet de la conseillère de Trump : « Sidney Powell ment (...) Je l'ai attrapée. C'est fou ce qu’elle dit ».. Ingraham répond : « Sidney est complètement folle. (...). Idem pour Rudy. Même le président de Fox Corporation, le milliardaire australien Rupert Murdoch, qualifiait les allégations de Trump de « trucs vraiment fous ».

Mépriser leur public pour le fric

Murdoch, Carlson, Ingram, Hannity ne croyaient pas du tout aux menteries qu'ils racontaient aux crétins qui regardaient leurs émissions. Ils ne se souciaient de rien d'autre que de gagner de l'argent. Juste de la méchanceté et de la cupidité. Ils ne faisaient que dire à leur public crédule, peu éduqué et sous doué que ce qu'il voulait entendre.

Fox n'est qu'un miroir reflétant l'ignorance, la stupidité et le sectarisme de ceux qui regarde la chaîne. Elle sait que ses téléspectateurs ne veulent pas être informés, mais confortés dans leurs préjugés et leurs croyances. Fox News n'a rien à perdre : aucun de ses téléspectateurs - des trumpistes fanatiques – ne croira jamais qu'on leur a menti.

Et les annonceurs n'arrêteront pas de faire de la publicité sur les stations Fox. Ils veulent vendre des produits et des services à la partie importante de leur clientèle que seul Fox News peut atteindre.

À l'exception de Trump, personne n'a fait plus pour saper la démocratie aux États-Unis que Fox News.

Et le réseau est aussi dangereux pour la santé des Américains. S’il avait diffusé la vérité sur la pandémie, les masques et les vaccins, des centaines de milliers de personnes n'auraient pas attrapé le COVID et beaucoup auraient été épargnées d'une mort horrible. Eux-mêmes vaccinés, les animateurs de la chaîne désinformaient cruellement leurs téléspectateurs pour le fric. Aucun principe, aucune intégrité. Honte aux hôtes de Fox. Menteurs et hypocrites.