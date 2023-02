Il faut apprendre à vivre et à laisser vivre les autres

Je suis une jeune grand-mère qui vit difficilement avec les décisions prises par ses enfants (un fils et une fille), eux-mêmes parents aujourd’hui. Toute ma vie, je leur ai donné le meilleur de moi-même en suivant de près leurs études et en les inscrivant à des activités parascolaires visant à développer leur plein potentiel.

Ils me trouvaient exigeante et se rebellaient parfois contre mon autorité, même si leur père m’a toujours appuyée pendant le temps où nous étions ensemble, avant de divorcer. Mais il semble que l’exemple que je leur ai donné pour se créer des habitudes de vie ne leur ait pas plu. Je les aurais traumatisés, semble-t-il.

Aujourd’hui, ils préfèrent se coller à leur père, un homme qui a toujours manqué d’ambition, et qui ose affirmer qu’à l’époque, il était en désaccord avec ce que j’imposais, même s’il ne l’avait jamais exprimé verbalement.

Avec pour conséquence que mes petits-enfants, trois jeunes de six, huit et dix ans, sont pour ainsi dire laissés libres de faire ce qu’ils veulent de leurs loisirs, alors qu’ils n’ont pas la maturité nécessaire pour prendre de telles décisions. Les parents d’aujourd’hui démissionnent trop facilement devant leurs enfants.

La saveur du jour est à la facilité. Sous prétexte que leurs enfants réussissent en classe, les miens refusent de leur mettre des balises plus élevées comme je le faisais en exigeant qu’ils se surpassent. Tablettes et téléphones intelligents occupent leurs loisirs comme la majorité des jeunes d’aujourd’hui. Je trouve ça d’une tristesse infinie, et leur grand-père les appuie en plus ! À quoi ça a servi de me dévouer pour améliorer leur sort ? Où est-ce que le Québec va s’en aller avec une telle désinvolture ?

Grand-mère triste

Tout ce qu’on donne à nos enfants fait son chemin dans leur tête même s’ils n’en font pas toujours état comme étant des choses positives qui les ont aidés à devenir ce qu’ils sont. Il se peut aussi que votre désir de perfection ait franchi la barre de l’inacceptable à leurs yeux. Mais ce qui est fait est fait, et l’a été de votre part à partir d’un bon sentiment.

Il vous reste aujourd’hui à accepter leurs choix personnels en matière de discipline de vie, et à leur laisser le champ libre avec leurs enfants sans les juger, même si vous en déplorez certains aspects qui ne correspondent pas à vos ambitions personnelles. Leur vie leur appartient.