L’ambulance ne peut pas se rendre chez elle: «j’étais extrêmement troublée»

Une ambulance se rendant à Saint-Jean-Port-Joli n’a pas été en mesure de se rendre à destination en raison d’une côte trop prononcée, à la stupéfaction de la mère de famille qui avait appelé les secours.

Amélie Auger a contacté les services d’urgences vers 21h50 le 13 février, car son garçon de huit mois présentait des signes de détresse respiratoire.

«J’ai tout de suite agi et ça a été quand même rapide, mais à ma grande surprise, ils sont restés coincés en haut», a-t-elle expliqué. Ils ne pensaient pas pouvoir remonter la côte qui, pourtant, est une côte municipale.»

Bien que cet incident n’ait pas eu de conséquence sur son fils cette fois-ci, Mme Auger craint que les ambulanciers ne puissent être en mesure de les aider lors de leur prochain appel.

Archives TVA

«J’étais extrêmement troublée parce que là, c’était une détresse respiratoire, mais advenant le cas que ça aurait été un arrêt cardio-respiratoire, on se voyait pousser la civière dans la côte, on ne savait pas trop comment réagir, a-t-elle raconté. On était sous le choc.»

Elle n’est pas la seule affectée par cette situation.

«Il y a d’autres résidents dans l’anse ici, a continué Amélie Auger. Il y en a qui ont des problèmes de santé assez particuliers et c’est assez troublant que ce soit nous qui ayons à monter la côte pour avoir accès aux services des ambulances.»

La mère de famille a tenté d’entrer en contact avec la compagnie Paraxion, gestionnaire des services ambulanciers dans ce secteur, mais n’a pas pu avoir de réponse pour l’instant, car le responsable serait présentement absent du bureau.

«J’ai contacté Paraxion et ils m’ont dit qu’ils feraient un suivi dans deux semaines après les vacances», a-t-elle dit.

L’entreprise n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevues.