Film d’animation québécois: l’art d’animer un fleuve et ses bélugas

Durant la conception de Katak, le brave béluga, le nouveau film d’animation de la maison de production de Québec 10e Ave, les réalisateurs Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay ont dû répondre à une question plus épineuse qu’elle en a l’air : l’eau du fleuve Saint-Laurent devait-elle apparaître bleue à l’écran?

• À lire aussi: Plus d’argent pour le cinéma jeunesse

Deux options s’offraient à eux et Mme Dallaire-Dupont ne cache pas que le débat a causé «de petites frictions».

Premièrement: suivre le consensus mondial et montrer de l’eau bleue cristalline.

Deuxièmement: faire preuve de réalisme et présenter notre fleuve tel qu’il est, c’est-à-dire tout sauf bleu miroir.

Verdict: «On s’est dit nenon, l’eau dans le fleuve est verte. Les gens dans le monde vont l’apprendre», dit en riant la réalisatrice, qui s’est aussi servie de la couleur de l’eau comme indicateur de l’évolution du récit.

Photo fournie par 10e Ave Productions

«Plus on avance vers le nord, plus l’eau devient limpide et bleue. C’est un indice qui permet au spectateur de se situer», ajoute Christine Dallaire-Dupont.

Photo fournie par 10e Ave Productions

Katak, le héros cette histoire aquatique écrite par Andrée Lambert et qui mêle récit initiatique à des préoccupations environnementales, est en effet un jeune béluga qui, dans un désir de montrer ce dont il est capable, décide de partir de son coin de fleuve, au large de Tadoussac, pour aller retrouver l’amoureux de sa grand-mère dans l’Arctique. Sur sa route, il affronte évidemment bien des dangers, dont un redoutable épaulard.

Voir le Québec

Parmi les autres indices visuels, il y a l’emblématique hôtel Tadoussac qu’on peut voir dans toute sa splendeur.

Comme dans la plupart des films de 10e Ave (le Grand Nord dans La légende de Sarila, la campagne dans Le coq de Saint-Victor, le Vieux-Québec dans Mission Yéti, les îles de La Madeleine dans Félix et le trésor de Morgäa), la beauté des paysages québécois est mise en valeur dans Katak, le brave béluga.

C’est un plus, affirme l’autre réalisateur, Nicola Lemay.

«Je ne sais pas pourquoi, mais dans l’animation, il y a une grosse tradition d’inventer des lieux, des villes. Même les gros trucs comme les films de Disney, ça se passe souvent dans des lieux imaginaires. Pour ma part, j’aime bien quand on prend des lieux qui existent, une maison qui existe. Ça vient ancrer ton histoire et tes personnages», dit-il.

C’est un filon que 10e Ave ne compte pas cesser d’exploiter puisque dans ses prochains projets, il est question d’utiliser l’environnement de Val-d’Or et des îles du Saint-Laurent.

Les dents des bélugas

Outre la couleur de l’eau, les artisans de Katak ont dû surmonter un autre défi : faire en sorte que des bélugas deviennent des personnages auxquels les petits peuvent s’attacher.

Encore là, plus simple à dire qu’à faire.

«C’est un scénario émotif, dit Christine Dallaire-Dupont, mais on se retrouvait avec des bonhommes avec de petites nageoires, un peu en forme de poche de patates. Ils ont un beau visage, mais pas de sourcils et nous ne voulions pas dénaturer le béluga et l’humaniser pour nous donner des outils pour aider le jeu d’acteur.»

Les réalisateurs croient avoir réussi, en admettant une petite entorse. «On a triché à une place. On a décidé de leur mettre de belles dents», révèle la réalisatrice.

♦ Katak, le brave béluga sera en salles à compter du 24 février.

♦ Alexandre Bacon, Yves Jacques, Émilie Josset, Ginette Reno et Ludivine Reding figurent sur la longue liste des artistes québécois qui ont prêté leurs voix aux personnages.